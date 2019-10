A Maffia Nò, a Vita Ié : le collectif dépasse les 3000 adhérents et prépare des réunions publiques

Dans un communiqué diffusé ce matin à la presse, le Cullettivu "Maffia Nò, a Vita Iè" se réjouit d'avoir fédéré à ce jour plus de 3000 personnes autour de leur démarche qui vise à arrêter les systèmes mafieux en Corse en libérant la parole. Pour ce faire u cullettivu a organisé deux premières réunions publiques

le jeudi 8 novembre à Bastia, à 18 heures, à l'auditorium du palais des Gouverneurs et le dimanche 10 Novembre à Calvi à 16 heures à Hôtel La Balagna.

D’autres débats citoyens seront programmés à Portivechju, Corti et Aiacciu avec une triple démarche.

Vers la société civile, pour permettre à tous ceux qui souhaitent des mesures spécifiques contre l’emprise mafieuse de faire des contributions concrètes.

Vers les mouvements politiques insulaires pour préparer la session extraordinaire de l’Assemblée de Corse aura lieu dans environ deux mois

Et vers l’État afin que le pouvoir régalien s’exerce avec une réelle efficacité.

"Seule la mobilisation citoyenne - soulignent les membres du collectif - permettra de mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités."



Un autre rendez-vous est donné le 8 décembre à l’Università di Corti, le jour de la Festa di a Nazione àù le collectif organise une conférence portant sur la Mafia. De nombreux spécialistes y seront présents.



Une rencontre au Cullettivu Anti-Maffia, Massimu Susini sera bientôt proposée aux fondateurs de ce deuxième collectif pour envisager ensemble toute les synergies possibles.