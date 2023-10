A Lumio, le festival de la Mer promet un week-end d'émerveillement et d'éducation l'à environnement

L'association "Sbuleca Mare," portée par la vitalité de la jeunesse, s'efforce de réinventer l'éducation à l'environnement en rencontrant régulièrement les jeunes de la région. L'objectif est de les encourager à devenir les acteurs de leur propre apprentissage, en les immergent dans la nature et en adoptant une approche pédagogique active et sensorielle. Ce festival vise à susciter l'émerveillement, à nourrir les rêves et à redonner confiance aux jeunes pour qu'ils abordent l'avenir avec sérénité.

Au cœur de cet événement, l'association cherche également à tisser des partenariats locaux afin de renforcer les liens au service de la préservation de la biodiversité et de l'épanouissement de la jeunesse.





Au programme :

Vendredi 13 Octobre, plage de l'Arinella



L'événement commence à 19 heures, avec une exploration des merveilles du monde sous-marin nocturne grâce à une caméra sous-marine diffusée en direct sur un écran géant, le tout accompagné d'une narration explicative. À 20h30, les participants auront la chance de visionner en plein air le documentaire "Les Gardiennes de la Planète". Sous réserve, le réalisateur Jean-Albert Lièvre et le chef opérateur spécialisé dans les prises de vue marines et sous-marines, Jean-Charles Granjon, seront présents pour échanger avec le public.



Samedi 14 Octobre, Le Rocher - Pointe de Spanu

L'après-midi du samedi, de 14h30 à 18h30, sera dédiée aux enfants avec des ateliers instructifs visant à les sensibiliser à la préservation de l'environnement marin. À 15h, trois rencontres exceptionnelles sont programmées : Stéphane Jamme, photographe et biologiste marin, partagera son expertise lors d'une projection commentée. Madeleine Cancemi et Jean-Laurent Massey, représentants du Parc Naturel Marin du Cap-Corse et de l'Agriate, discuteront de la protection de cet écosystème unique. Laurent Ballesta, photographe et biologiste marin réputé pour ses expéditions Gombessa, dévoilera les mystères des profondeurs marines. La journée se conclura en beauté avec un repas suivi d'une soirée concert à partir de 19h.