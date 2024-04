A Lisula, les transporteurs dénoncent une concurrence déloyale des navettes de la CCIRB

Nous travaillons pour les plus précaires

Depuis, la mise en place de ce nouveau service, deux rencontres ont déjà eu lieu entre les transporteurs privés et l’interco mais les discussions ne semblent pas avancer. "Il semblerait que le message de Marie Josée Cappinielli, ( vice présidence de la CCIRB) ne soit pas passé. Il y a des craintes. En rediscutera. Le coût de fonctionnement en terme fiscal, pour les habitants de Balagne, c’est - de 1 % de fonctionnement de notre budget, le reste étant payé sur la taxe transport. Ce n’est donc pas le contribuable qui paye ou très peu. C’est un véritable service que l’on propose. Mais si les habitants de la Balagne, considèrent que cela ne sert à rien, et que l’on fait de l’ombre transporteurs et aux Taxis, alors nous verrons. Mais ce n’est pas le sentiment que j’entends au quotidien. Nous avons notamment une population dans les villages qui est rassurée par ce service" détaille de son côté Lionel Mortini en expliquant que la desserte de l’aéroport sera quant à elle payante, avec un prix qui sera fixé bientôt. "Nous pensons notamment à ceux qui ont peu de moyens pour faire l’aller-retour jusqu’à l’aéroport. Ce sera moins cher que les taux fixés par les Taxis. Un aller-retour en avion bord à bord coûte dans les 100 €. Et un aller-retour aéroport/ Lisula en taxi coûte lui 140€. Normalement l’avion ne devrait pas coûter moins cher que le taxi. Certaines personnes ne peuvent pas se le payer. Nous travaillons pour les plus fragiles et les plus précaires ", ajoute le président.



"Avec cette navette, les taxis seront directement impactés. Le transport des touristes, c’est une bouffée d’oxygène pour eux. Nous ne voyons pas d’un bon œil le fait qu il y ait cette navette entre Calvi et Lisula. Ils sont là pour travailler et on va leur substituer ce qui peut leur apporter un peu de confort. Il y a des solutions à trouver et des discussions à avoir". expliquent les syndicats. "Ce n’est pas du tout une concurrence, c’est un service public qui a été amené en plus à notre territoire. C’est comme si on nous disait que notre épicerie solidaire faisait concurrence aux supermarchés de la région. Raison gardée, nous sommes sur quelque chose qui est complètement différent, on répond aux besoins de la population et pour cela, avec la vice-présidente, Marie-Jo Cappinielli, nous continuons à faire ce travail " riposte Lionel Mortini.



En décembre, la gronde des taxis et transporteurs se faisait déjà entendre après l’annonce de la mise en place de cette navette qui ne desservira l’aéroport qu’en 2025, depuis le territoire de la CCIRB. "Nous pourrons certainement nous réunir, lorsque le maître Marie-Jo Cappinielli sera présente, et mettre sur la table, tous les arguments des uns et des autres. Nous ne sommes pas là pour faire de l’ombre aux transporteurs, au contraire. Nous considérons qu’il faut développer la mobilité. Aujourd’hui, les actions que nous menons, sont soutenus par le président de l’exécutif. L’an dernier, dans le cadre de la DSP, grâce à notre action et notre com com, nous avons obtenu plusieurs milliers de sièges supplémentaires pour Calvi, qui profitent également un transporteurs. C’est très important pour nous d’avoir des avions qui font l’aller-retour dans la journée, notamment pour les personnes malades, avec une amplitude de plus de 7h. Un appel entendu par le président, président du conseil exécutif, qui a permis de développement et la survie de l’aéroport de Calvi", précise l’élu.



Mais une discussion qui n’a pas été bien accueillie par les professionnels. "La discussion avec Mme Cappinielli ne s’est pas bien passée. Nous avions en face de nous quelqu’un un de fermé. Aujourd’hui nous sommes là pour construire et pour discuter".



Une réunion entre les élus et les professionnels devrait se dérouler rapidement. "Pour décider d’un partenariat public/ privé. Et si cela ne se fait pas, on reviendra", conclut Sauveur Grisoni.