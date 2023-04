A Lisula, le salon de la chasse c’est encore aujourd’hui

Le succès était au rendez-vous dès le premier jour du salon de la chasse Caccia D’oru qui a ouvert ses portes ce samedi à Lisula. Un événement très attendu par la population insulaire, amatrice de chasse et organisé par l’association des commerçants de Lisula, l’ACAIR

." Nous avons souhaité organisé ce salon car c’est un événement qui manquait en Corse. L’île compte plus de 17 000 chasseurs licenciés. Il fallait un événement à la hauteur de leurs attentes. Nous avons donc choisi de faire un salon consacré uniquement à la chasse", explique Gilbert Baracchina, de l’ACAIR.

Avec la foire dédiée à la chasse et à la pêche de Ponte Novu, le salon de la chasse Lisulanu offre une belle vitrine supplémentaire à ce sport. "C’est une évènement qui n’est pas pour faire de concurrence mais pour créer un plus. Ce dimanche, avec une météo plus clémente, toujours sur le parking de la place Paoli, le salon est ouvert tout l’après-midi. pour le plus grand plaisir des visiteurs", continue l’organisateur.

Un événement qui a rassemblé en effet de très nombreux visiteurs sur 3 jours au cours desquels on a pu découvrir de nombreux ateliers et stands spécialisés .

" C’est une grande réussite. On voit beaucoup de choses que l’on n’a pas l’habitude de voir. C’est très complet, et on espère que ça continue", se réjouit Pierre-Louis Pistorozzi, charcutier et chasseur en Balagne



14 heures : démonstration de forge par le syndicat des couteliers de Corse

15 heures : atelier enfant maquillage

15h30 : démonstration de chien rouge

16 heures : sculpture sur bois

17 heures : Tombola. Mais également le ball-trap, l’initiation tir à l'arc, animations des stands, animations pour enfants, buvettes, bar à champagne, sonneurs en costumes.