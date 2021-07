A Lama le cinéma tend la main au théâtre

Avec « Sans la nuit on ne verrait pas les étoiles », l’auteur, Ludovic Pion-Dumas, signe ici sa première pièce. Scénariste pour la télévision, on lui doit notamment la création de la série « Camping Paradis » avec Laurent Ournac (TF1), « Les Robinsonnes » avec Olivier Marchal (France 3) ou encore « Haute Coiffure » avec Michèle Bernier (ARTE). Comme il le raconte : « Écrire cette pièce dans le cadre unique du village de Lama a été une formidable opportunité et une chance incroyable. Et sa création sous les étoiles de Balagne va être magique ! ».



Ce conte initiatique, tout public, a pour question centrale : qu’avons-nous fait de nos rêves d’enfant ? Alternant humour et émotion, la pièce souhaite offrir un supplément d’âme aux spectateurs en les emmenant dans un ailleurs rempli de lumière…



Au casting de cette pièce, on retrouve tout d’abord Jean-Luc BORRAS qui signe aussi la mise en scène. Les fans de « Plus belle la vie » vont se réjouir de retrouver en chair et en os Jean Lougane, alias le Maire de Marseille dans la célèbre série de France 3. On a pu aussi le voir au cinéma – « L’Immortel » par exemple – ou encore au théâtre dans « Nostradamus », écrit et mis en scène par lui-même. C’est sa première création en Corse et il ne tarit pas d’éloges sur l’accueil réservé à la troupe par les Lamais.



À ses côtés : Cédric APPIETTO, le comédien fétiche de Thierry de Peretti (« Une vie violente »), acteur également dans « Mafiosa » et plus récemment dans « Bronx » d’Olivier Marchal (Netflix). Cédric sera également présent le mardi 3 août à 21h15 au Festival de Lama pour la projection du très attendu « I Comete » de Pascal Tagnati, film dans lequel il a l’un des rôles titres et qui a fait l’unanimité à Cannes lors de sa projection.



Quand à Maxime FABIA (remarqué au cinéma dans « Les Profs » ou encore dans le spectacle musical « Le magicien d’Oz » à l’Alhambra à Paris), le comédien et chanteur interprète dans la pièce le personnage de Joseph, sorte de Petit Prince des temps modernes. « J’ai eu un véritable coup de cœur pour cette histoire, pleine d’espoir et d’humanité. Avec un message qui parlera à tous : il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, encore faut-il s’en donner les moyens et faire confiance en sa bonne étoile ! », confie-t-il, enthousiaste.



Gageons que le trio de choc formé par ces trois comédiens électrisera le public présent à Lama jeudi soir.