A Furiani, la dernière fabrique de cigarettes de France fait de la résistance

Créée en 1961, elle appartient au groupe Seita (Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes), ancien monopole français des tabacs privatisé en 1995, lui-même filiale du géant britannique Imperial Tobacco, et produit des cigarettes pour la Corse et d’autres régions de France. « L’essentiel de la fabrication des cigarettes en Europe se fait aujourd’hui en Allemagne et en Pologne », avec respectivement 150 et 114 milliards d’unités produites par an, précise Basile Vezin, directeur de la communication du groupe Seita.Mais « aujourd’hui, le marché parallèle est notre premier concurrent », explique-t-il, rappelant qu’en France, il pèse 36 % des cigarettes consommées - un paquet sur trois -, avec « 50 % de contrefaçons et 50 % de contrebande et achat frontalier ». Plusieurs usines clandestines ont d’ailleurs été démantelées en France en 2022 et en janvier à Rouen (Seine-Maritime).En décembre dernier, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal avait dévoilé un plan triennal de lutte contre les trafics de tabac : selon les statistiques des douanes, de 284 tonnes en 2020, les saisies de tabac de contrebande s’étaient établies à plus de 600 tonnes (dont les deux tiers de cigarettes) sur les 10 premiers mois de 2022.Mais Thierry Jourdan déplore également « le manque d’harmonisation fiscale entre les différents pays européens » : un paquet vaut environ 5 euros en Espagne ou 6,50 euros en Sardaigne contre 8,50 euros en Corse et 10,50 dans l’Hexagone sachant que le prix d’un paquet français se répartit entre 84 % de taxes, 10 % pour les buralistes et le reste pour les fabricants et distributeurs.En Corse, un régime d’exception datant d’un décret de Napoléon Bonaparte de 1811 permettait d’avoir des prix 25 % moins chers que ceux du Continent mais le projet de loi de finances 2020 en a acté la fin. Depuis 2022, le paquet de cigarettes vendu sur l’île doit valoir au moins 80 % de celui dans l’Hexagone et le prix doit augmenter chaque année de 5 % jusqu’à atteindre 95 % en 2025.Pour autant, « 32 % des 18-75 ans déclaraient fumer en 2021", selon Santé publique France.