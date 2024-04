A Corte, un observatoire territorial du logement étudiant : un outil pour répondre aux problèmes de places

C’est une étape importante dans la gestion du logement étudiant en Corse qui a été franchie avec la création de l’Observatoire territorial du logement des étudiants de Corse, à l’initiative du maire de Corte, Xavier Poli. La signature de la convention, qui entérine cette nouvelle structure, s’est tenue ce mercredi en présence de tous les partenaires impliqués. Fruit d’une longue réflexion et d’une collaboration étroite entre différents acteurs locaux "cette initiative répond à une vieille revendication et représente un véritable progrès pour la ville de Corte et son université." comme l’a souligné Julien Paolini, conseiller exécutif en charge de l’aménagement du territoire,



Xavier Poli, le maire de Corte, s’est exprimé avec satisfaction lors de la cérémonie de signature : « Je suis heureux de vous accueillir pour la signature de partenariat de cet observatoire après une très longue route. J’ai voulu que cet outil enfin créé dans le cadre de l’opération de revitalisation du territoire pour une raison assez simple puisqu’il nous est apparu, avec tous les partenaires de l’ORT, dont bien évidemment la CdC, l’Etat, l’Université, qu’il y avait un chaînon manquant dans toutes les politiques publiques que nous mettions en œuvre pour structurer le Corte et la ville-université de demain. Et ce chaînon était constitué par un manque évident, pour nous décideurs, d’éléments fondamentaux à savoir quels étaient les besoins, quelles étaient les offres, quels étaient les retours en termes économiques et d’attractivité des étudiants sur Corte. Et au vu de la population étudiante, il était important de prendre en compte la présence des étudiants, mais aussi son impact en termes de logement », a expliqué Xavier Poli. Ce dernier a ensuite insisté sur les mouvements de population entre les résidents, les étudiants et les vacanciers. Un flux qui varie considérablement depuis un certain nombre d’années eu égard à la saison touristique qui s’allonge un peu plus tous les ans causant un impact important sur le logement, plus particulièrement. Mais pour bien appréhender ces flux, les analyser et mettre en place les solutions adéquates, il est nécessaire de disposer d’indicateurs précis car « sans indicateurs, il n’y a pas de bonne politique publique. Et cette politique, elle est décidée de manière concertée avec la CdC, l’Etat et l’Université. C’est bien collectivement que nous devons disposer de ces éléments pour qu’ensuite collectivement, chacun en fonction de ses compétences, nous puissions adapter et prendre les bonnes décisions. Désormais nous avons aussi le cadre général de l’opération de revitalisation du territoire, petite ville de demain, nous avons également un support en termes de document de planification qui est le futur PLU. Et nous avons enfin cette convention, qui est complémentaire à la fois du PLU et à la fois des projets de que nous mettons en œuvre. C’est dire l’importance de cet outil ».



2000 demandes en deux mois

Le périmètre dans lequel va s’exercer et va s’appliquer cet observatoire ne concernera pas uniquement la commune de Corte, mais tout le territoire du centre Corse et notamment à la Communauté des communes de Corte centre Corse. Julien Paolini a souligné pour sa part que Corte était confronté, plus qu’ailleurs, à la problématique de l’accès au logement, « même si l’offre est de meilleure qualité que par le passé. Il y avait donc une nécessité absolue de créer cet observatoire ». Le conseiller exécutif a ensuite rappelé que cette convention s’inscrivait sur une durée de 3 ans, mais elle a vocation à se pérenniser voire à terme d’obtenir un label, « et c’est l’objectif au terme d’une période expérimentale qui débute aujourd’hui. L’assemblée de Corse a validé la mise en place de cet observatoire et la Collectivité de Corse participera au financement de cet observatoire ». Le calendrier de travail pour 2024 est d’ores et déjà établi et les premiers résultats seront livrés dès le mois de novembre prochain au niveau du comité de pilotage, après un retour des questionnaires qui seront distribués aux étudiants lors de la rentrée universitaire de septembre. Marc-Paul Luciani, directeur du Crous, faisait part à l’assistance de quelques données comme la capacité d’accueil qui est de 840 logements, dont 400 logements disponibles chaque année pour une attribution en juin « puisque la moitié de nos résidents font le choix de rester en résidence tout le long de leur parcours universitaire. Mais nous avons plus de 2000 demandes en mai et juin ».



Marc-Paul Luciani soulevait également les difficultés rencontrées par les étudiants qui sont sur liste d’attente, « nous en avions, par exemple, 325 l’an passé qui n’avaient pas de solutions. Je me rappelle de certaines soirées passées avec monsieur le maire et le président de l’université de Corse à faire le tour des hôtels et des meublés pour ne laisser personne sur le carreau, et c’est très compliqué ». Le directeur du Crous a martelé que l’Observatoire est « un véritable outil de pilotage d’aide à la décision, pour les institutionnels, mais aussi pour les financeurs qui seraient intéressés pour combler ce vide dans le cadre de partenariats ».