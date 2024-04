A Corte, u Muvimentu Naziunale dénonce la "politique répressive" de l'Etat "conduite à l'endroit de patriotes corses"

Les organisations associatives, politiques et syndicales du Mouvement National se sont rassemblées ce lundi 22 avril dès 18h30 à l'Università di Corsica, pour discuter des actions à entreprendre face à ce qu'ils considèrent comme "aggravation et une amplification de la politique répressive" à l'encontre des patriotes corses.



Les représentants des organisations politiques, syndicales et associatives ont entamé des discussions dès 18h30 pour élaborer une stratégie commune face à ce qu'ils perçoivent comme une escalade des mesures répressives à l'égard des patriotes corses. Parmi les signataires de la déclaration commune issue de cette réunion, figurent les partis politiques Femu a Corsica, PNC, et Core in Fronte, ainsi que le syndicat STC et les syndicats étudiants Ghjuventù in Core, Ghjuventù Paolina, et Ghjuventù Indipendentista. Les collectifs Aiutu Patriotticu, Aiutu Paisanu et Patriotti in Lotta ont également apporté leur soutien à cette démarche. Le mouvement indépendantiste Nazione n'a pas pris part à cette démarche commune.