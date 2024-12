A Corte, les anciens cadets corses fêtent leur 50e anniversaire

En 1974, la sélection corse avait battu le Sud-Ouest aux tirs au but au stade du Ray à Nice. Battesti, Cecchini et Gentili avaient marqué, tandis que le gardien Jacomo réussissait à arrêter les trois premiers tirs adverses, permettant à la Corse de se qualifier pour la finale, une première et unique fois dans son histoire. Cette finale se jouait dans le tout nouveau Parc des Princes, inauguré deux ans plus tôt. « C’était de la folie. Je m’en souviens comme si c’était hier, » se rappelle Jean-Pierre Cristofari. « Nous étions qualifiés pour la finale et nous avions fait mieux que l’équipe de 1955 qui avait échoué en demi-finale. Nous allions donc jouer dans le tout nouveau Parc des Princes à Paris face à la Lorraine, le samedi 8 juin 1974, devant 50 000 personnes. Malheureusement, nous avons raté notre match, peut-être à cause de la pression et de l'énorme public, et nous avons perdu 4-0. Une équipe de Lorraine qui comptait 12 000 licenciés cadets, contre seulement 400 en Corse. Nous avons perdu contre une équipe lorraine composée de jeunes stagiaires qui évoluaient notamment à Metz et Nancy. Tous ont par la suite signé des contrats professionnels. Chez nous, seuls Gentili et le gardien Jacomo ont fait carrière dans le football professionnel. »