A Corte, le Talcini Orchestra fait revivre la mandoline

Invités en 2015 au Festival Berlioz à La Côte Saint-André (Isère), les mandolinistes et guitaristes insulaires ont décidé ensuite de créer le groupe Talcini et de monter l’association MANDEO (Manduline d’eri è d’oghje). Et le groupe est ainsi devenu la vitrine musicale de l’association. « Nous avons choisi ce nom car c’était celui de l’ancienne Pieve de Corte sous Pascal Paoli. C’est un nom que peu de gens connaissait et utilisait et ce fut donc l’occasion également de faire un peu d’histoire à travers ce choix, car il est important pour le centre Corse », explique Antoine Leonelli.



L’objectif était de réunir les mandolinistes pour redonner vie à cet instrument tomber en désuétude et pourtant si présent jusqu’à il y a une quarantaine d’années. « Nous avons tenté de réunir les forces vives autour de la mandoline, avant même de créer l’association. Et aujourd’hui nous sommes fiers de permettre à la population de réentendre la mandoline et surtout de donner aux jeunes l’envie d’en jouer », confie Antoine Leonelli.



Autour d’Antoine Leonelli on trouve l’un des grands noms de la mandoline en Corse, à savoir Ange Lanzalavi qui n’a jamais perdu une occasion de présenter cet instrument ancré au répertoire traditionnel. On trouve également en troisième mandoline Minicale. Des mandolines qui sont soutenues par deux guitaristes à savoir Nanou Battesti et Dumè Bacchioni, « sachant que Nanou joue également de la mandole parfois. Puis nous avons Antoine Luciani à la basse et Michel Buresi aux percussions ». Talcini Orchestra a sorti un album il a quatre ans. Un opus en live enregistré à l’auditorium de Pigna et qui se nomme « Talcioni et Ange Lanzalavi » sur lequel joue également la guitariste Sandrine Luiggi. Les musiciens du groupe ont également participé à l’album intitulé Ange Lanzalavi et ses amis.





Concert samedi 26 août à Bastia

L’album de Talcini regroupe les plus grands morceaux de mandolines du répertoire cortenais et insulaires, « mais nous travaillons également à un album sur lequel figureront uniquement des productions. Même si pour le moment il n’y a encore rien de concret, nous y réfléchissons et les créations sont en gestation. Il y a des petites choses et puis nous nous servons, comme source d’inspiration, de poésies proposées lors d’E Notte di a Mandulina, comme celle de Stefanu Cesari, que le public a découvert lors de nos soirées. Ce sont des poésies écrites pour la mandoline et que nous mettrons en musique », confie Antoine Luciani.



Au-delà des sept musiciens, le Talcini Orchestra travaille également avec une équipe de chanteurs qui intègrent la formation. Ainsi, Charles Contri, Jean-Baptiste de Nobili, Stéphane Marcellesi, Véronique Desideri, Anaïs Gaggeri et Daniela Ribeiro constituent donc le Talcini Orchestra Project.



La prochaine prestation du Talcini Orchestra aura le lieu le samedi 26 août à la structure culturelle E Sette Scale, près de l’église Saint-Charles, « c’est Anaïs Gaggeri et son époux qui ont créé cette structure et ils donnent ainsi la possibilité à divers groupes de se produire justement sur ces Sette Scale qui permettent de monter jusqu’à Saint-Charles et qui ressemble à un amphithéâtre grec ».



Le Talcini Orchestra est à découvrir absolument.