A Corte, la tradition du Jeudi Saint se perpétue

C’est donc à 21 heures que les pénitents, « i battuddi », vêtus d’une aube blanche, la tête recouverte d’une cagoule blanche et les épaules surmontées d’une « mantelletta » noire, ont quitté la chapelle Sainte-Croix en direction du quartier des Purette, via la vieille ville, en chantant successivement le "Pienghji pienghji o Pecatore", le « Signore mi pentu » et le "Perdonno mio Diu", et en l’absence du clergé.



Devant le clocher triangulaire de Grossetti, ils ont effectué la première lumaca. Un rite processionnaire au cours duquel « i battuddi » s’enroulent et se déroulent, tel un escargot, autour des croix ornées des palmes tressées en forme de poissons. C’est le moment pour les confrères de faire pénitence, d’expier leurs péchés sous leurs cagoules et de se retrouver, de renaître, de se renouveler.

La procession reprend alors son cours vers la ville en direction de l’église paroissiale pour une deuxième lumaca.



La troisième aura lieu quelques minutes plus tard sur la place Paoli devant une foule immense de fidèles récitant le « je vous salue Marie ». La procession se poursuit sur une partie du cours Paoli seulement, puisque les confrères rejoignent la chapelle Sainte-Croix par la Riccia !





Ce vendredi, les cérémonies se poursuivront et seront marquées par la procession du porte-croix à 21 heures.