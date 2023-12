A Corte, la parade de Noël a enchanté la ville

Un trajet que la plupart effectuaient d'ailleurs à bord du petit train, mis à disposition pour cette occasion.

La joyeuse parade prenait son temps avec une petite halte sur le pont neuf, au pied de la citadelle, le temps de prendre quelques photos souvenirs. Arrivée enfin au quartier Purette, la fête pouvait battre son plein. Différents stands étaient installés et les enfants étaient invités à participer à des séances de maquillage ou de création d’objets décoratifs de Noël, avant qu’un immense goûter, offert par la municipalité, ne soit servi. Vin chaud pour les grands, chocolats chauds et friandises pour les plus petits et surtout photos avec le père Noël. Dans un ravissant décor, l’homme à la barbe blanche posait avec tous les enfants, et les parents pouvaient alors immortaliser ce moment.