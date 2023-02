A Ciriola è San Biasgiu : deux fêtes qui symbolisent le passage de l'obscurité à la lumière

Le 2 février la Corse célèbre la Ciriola. Cette fête ancestrale, à l'origine préchrétienne , était autrefois consacrée à la fécondité et aux troupeaux, mais a été reprise par l'Église pour commémorer la présentation de Jésus au Temple.

Pour l'anthropologue Ghjasippina Giannesini, ce rituel est une glorification de la lumière qui sort des ténèbres et représente la fin de la période de grand froid et le lien avec le monde agricole.

Aujourd'hui encore, à Ciriola est très suivie par les fidèles qui se rendent à l'office religieux pour recevoir la lumière du monde. "Cette fête très ancrée dans le paysage insulaire, donne lieu à des célébrations partout en Corse. A Sartè, par exemple le prêtre placé à l'entrée de l'église un cierge à la main allume un à un tous les cierges des fidèles, qui après la bénédiction de leur bougie prennent place à l'intérieur. L'officiant transmet ainsi la lumière du monde aux fidèles. Les cierges bénis sont ramenés à la maison et la coutume veut qu'on fasse le tour de la maison avec ce cierge allumé en marquant bien tous les angles de chaque pièce. L'interprétation de ce rituel consiste à la purification de l'espace, à savoir chasser les mauvaises énergies et s'inscrit dans la symbolique chrétienne du passage de l'ombre à la lumière. A travers la lumière, c'est le Christ qui est représenté,la maison est protégée, mais pas seulement elle, le cierge conservé toute l'année par les familles est aussi une protection contre les tempêtes et les dégâts qu'elles pourraient occasionner. Dans certaines régions, on conserve un petit morceau de ce cierge dans un scapulaire qu'on porte sur soi."détaille la chercheuse.



Une superposition dans les rituels d'A Ciriola et San Biasgiu

Chaque année, le 3 février, les paroisses Corses célèbrent la San Basgiu, le saint guérisseur, en lien avec la fête de la Ciriola qui précède cette date, avec un rituel très particulier "les cierges qui ont été bénis lors de l'office de la Ciriola vont servir lors de la célébration de la San Biasgiu. Pendant la messe, le curé croise deux cierges en forme de X comme la croix de Saint André, il appose cette croix composée des cierges de a Ciriola sur la gorge des fidèles qui défilent devant lui." explique l'astrologue.



Une autre tradition accompagne la fête de la Ciriola, car aux nombreuses fêtes judéo-chrétiennnes viennent généralement se greffer les traditions culinaires, et la Chandeleur est synonyme des crêpes que l'on trouve sur toutes les tables ce jour-là. Leur forme ronde et dorée aurait-elle une correspondance avec la représentation du soleil, symbole de la lumière. L'histoire raconte qu'un pâpe distribuait des sortes de crêpes aux fidèles le jour de la Chandeleur pour fêter l'allongement des jours et l'arrivée prochaine du printemps.



Alors, pourquoi pas une superposition des traditions culinaires avec des crèpes à la farina castagnina ?