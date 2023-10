"À Chacun son Automne" : l'OT du Pays d’Ajaccio mise sur un tourisme quatre saisons

« Nous pensons que nous pouvons véritablement développer sur le Pays d’Ajaccio un tourisme annualisé, articulé autour des 4 saisons ». Nathalie Cau, la Directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio en est persuadée, la cité impériale et ses alentours regorgent d’un véritable potentiel en arrière-saison. Selon les premières prévisions, un nombre record de visiteurs pourrait être atteint pendant les vacances scolaires de la Toussaint. L’OT d’Ajaccio avait d’ailleurs mis en place une première offre sur le thème « À Chacun son Automne » en 2022. Une fréquentation en hausse de 41% sur la période septembre/octobre/novembre, par rapport à 2021, avait d’ailleurs été observée en visitorat au sein de l’établissement. Le Pays d’Ajaccien semble donc dégager, pendant la saison automnale, une certaine attractivité auprès d’une nouvelle clientèle, adepte des courts séjours et du slow tourisme, avec des perspectives climatiques toujours plus encourageantes au fil des ans.



Un mois de septembre supérieur de 15 à 18% à celui de juillet depuis 4 ans

« Nous proposons une offre de séjour coconstruite avec nos partenaires du tourisme. Après le succès de la campagne sur le même thème au Printemps dernier, nous rééditions ce genre d’opération pendant les vacances scolaires d’automne. Nous avons deux semaines pour capter du flux touristique. Nous avons donc élaboré un programme d’activité spécifique qui se déroule sur tout le territoire du Pays d’Ajaccio avec des activités proposées sur différents thèmes », poursuit la directrice. Avec une vingtaine de partenaires qui vont permettre de proposer une soixantaine d’activités, le programme s’annonce aussi riche que varié aussi bien pour des adultes ou un public plus jeune. Patrimoine, rencontre avec les artisans/Producteurs dans les villages, slow tourisme avec la valorisation des balades, redécouverte des sentiers pédestres, canyoning en bord de mer, seront donc notamment proposés à tous ceux qui veulent découvrir la cité impériale sous un angle différent, plus intimiste, mais aussi dans un cadre sans doute plus authentique. « Sans offre touristique, il n’y a pas de possibilité de développement touristique. Grâce à tous ses partenaires, nous pouvons proposer une offre riche et variée où tout le monde peut y trouver son compte. J’encourage d’ailleurs tous les acteurs et professionnels du tourisme à se joindre à nous pour poursuivre ensemble cette démarche d’élargissement de la saison au sein du Pays Ajaccien. D’ailleurs, depuis 4 ans, il faut savoir que le mois de septembre est supérieur de 15 à 18% à celui de juillet en termes de visitorat. Les prévisions à venir, venant de notre partenaire ADN Tourisme pour la Toussaint, démontrent également un intérêt pour des consommations de types hôtelières, ce qui est très encourageant ».



Outre le large programme d’activité proposé, deux autres manifestations vont se greffer à la campagne « À Chacun son Automne » avec notamment l’installation d’un Village Trottel durant la manifestation sportive « Corsica Paddle Trophy » du 20 au 22 octobre de 10h à 18h : « Nous sommes partenaires actifs de cet évènement sportif depuis la création. Notre objectif est de renforcer ce partenariat en mettant en place un village Trottel, co-animé avec les commerçants du quartier, mais aussi avec des institutions engagées sur la gestion des déchets et les enjeux environnementaux, notamment ». Malheureusement, les conditions météorologiques devraient perturber les animations prévues même si le Corsica Paddle Trophy aura bien lieu dans un format lui aussi raccourci. L’évènement se clôturera dimanche midi avec une paëlla géante en présence des sportifs, commerçants, habitants du quartier et tous ceux qui souhaitent participer à la manifestation.



D’autre part, l’OT sera également partenaire de la fête des 150 ans de la Musique municipale d’Ajaccio en accueillant notamment du 21 octobre au 4 novembre une exposition dans la salle Jean Schiavo où se mêleront photos, instruments, documents, et costumes d’époque : « C’est un évènement qui célèbre un pan de notre identité et de notre mémoire collective. C’est très important de pouvoir le montrer à tous les visiteurs ». Enfin, un concert spécial « Tino Rossi » se déroulera à l’église Saint-Roch mercredi 25 octobre à 18h. Une opération de même type avec une offre de séjour inscrite dans une thématique différente sera renouvelée concernant la période hivernale et notamment les vacances de Noël. Une ambition affichée et revendiquée pour que le Pays d'Ajaccio puisse se découvrir plus que jamais aux quatre saisons.

Office de Tourisme du Pays d’AjaccioSite web : www.ajaccio-tourisme.comTéléphone : 0495515303