A Candilara è San Biasgiu : deux fêtes religieuses qui célèbrent la lumière et la vie

Ce vendredi 2 février on célèbre la Chandeleur, une fête religieuse riche en symbolisme et en convivialité culinaire. Appelée en Corse Ciriola ou Candilara, cette célébration, inscrite au calendrier liturgique le 2 février, commémore la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël. Sur l'ile elle s'inscrit dans un rituel continu avec la San Biasgiu, célébrée le 3 février. "Jésus est présenté au Temple conformément à la loi de Moïse pour accomplir la purification de la Vierge." explique l'abbé Antoine Peretti. "Cette présentation, marquée par la bénédiction de Syméon, est le point central de la Chandeleur. Pendant l'office religieux, les fidèles reçoivent un cierge allumé préalablement bénit, symbole de la lumière divine. La tradition veut qu'on les ramène chez soi, allumés avec précaution pendant la messe, les cierges ont une symbolique forte, ils représentent la lumière qu'on reçoit comme une bénédiction. Chez nous, par tradition on plaçait le cierge au-dessus du lit près du crucifix, je me rappelle qu'il servait à bénir les mourants, si le prêtre ne pouvait être présent, on allumait le cierge et on faisait un signe de croix en priant au-dessus du mourant. Aujourd'hui on s'est un peu adapté, mais cette tradition perdure, les paroissiens emportent leur cierge, qu'ils perçoivent comme une protection pour la maison" détaille-t-il. Cette tradition toujours présente en Corse et précisément dans la région du Haut-Taravo où Antoine Peretti officie, ici on veille à ce qu'il ne s'éteigne pas pendant la messe, ce qui serait un funeste présage qui se produirait dans l'année.





San Biasgiu une célébration dans la filiation de la Candilara

La tradition de la Chandeleur est étroitement liée à celle de la San Biasgiu, où l'on honore le martyr de ce saint qui accomplit un miracle de guérison avec des cierges de la Candilara. "L'hagiographie nous renseigne sur le martyr de San Biasgiu, ce saint supplicié avec des peignes de fer qui lui labourèrent la chair, accomplit un miracle qui reste gravé dans la mémoire populaire. La tradition évoque la guérison miraculeuse d'un enfant sur lequel San Biasgiu aurait apposé sur sa gorge deux cierges de la Candilara et l'aurait sauvé d'une suffocation certaine. La superposition dans le rituel de ces deux fêtes est singulière et confirme la fonction apotropaïque du cierge." explique l'abbé.



C'est à Zevacu, ce vendredi, que l'abbé Peretti posera sur la gorge des paroissiens les cierges consacrés. Le prêtre précise "mes paroissiens tiennent beaucoup à ces deux traditions, et ramènent chez eux leur cierge, car il est lumière du monde, et lumière de Dieu"