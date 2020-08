A Bucciata Bastiaccia : les doublettes en lice !

En raison du COVID 19, les organisateurs ont du limiter le nombre de doublettes mais elles étaient toutefois 192, contre 300 l’an passé, à s’aligner sur la place Saint Nicolas.

En ouverture de cette 6ème édition, mercredi, s’était tenu le concours famille en partenariat avec la communauté d’agglomération de Bastia et le Crédit Agricole de la Corse représenté sur place par Maud Andolfo et Laetitia Bouloy.

64 familles en triplettes étaient en lice et le concours a fini presqu’à l’aube de jeudi (3h du matin !).





La victoire est revenue à la triplette constituée de Jean Do Fieschi, Jean Do Fieschi junior et Vincente Hernandez, battant en finale le trio Jean-Baptiste Natali, Michel- André De Lucia, Ange Pillot.

Ce vendredi soir place aux « people » (18h30) et à la macagna.