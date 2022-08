À Bonifacio, une sculpture monumentale en hommage aux pêcheurs dévoilée

Il ne peut pas passer inaperçu. Le pêcheur qui tient deux nasses, sculpture monumentale commandée par la municipalité de Bonifacio à l’artiste Gabriel Diana, a pris ses quartiers au cœur de la ville ce dimanche 21 août à l'occasion du jour de la Providence, fête introduite par les pêcheurs d’origine napolitaine, organisée par la confrérie Saint-Erasme , saint patron des pêcheurs . " Une double symbolique à travers le lieu et la date , pour rendre hommage à l’art insulaire ainsi qu’aux pêcheurs bonifaciens." I ndique le mair e Jean-Charles Orsucci qui a inauguré l'œuvre d'art en fin de journée, après la traditionnelle messe et procession, en présence de l'artiste, de la Première a djointe Odile Moracchini et de l’a djoint à la culture Alain Di Meglio , ainsi que Michel Ledefunt et Pierre Disimone , jeunes Bonifaciens issus de familles de pêcheurs sans oublier Maurice Piro , porteur de la Croix , des confrères et de nombreux fidèles.











L’emplacement actuel est temporaire. Une fois que la station d’avitaillement verra de la ville le jour au quai nord et que l’espace public actuel sera libéré, la statue sera installée à U Miò Grandi, au centre du parking de la station d’avitaillement du port à ruelle.