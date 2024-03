A Bastia, un "restaurant éphémère" pour favoriser les rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emploi

Une trentaine de convives, parmi lesquels des restaurateurs, des institutionnels, des représentants de la Mission locale et des centres de formation, ont été accueillis pour un déjeuner peu ordinaire à l’hôtel Ostella de Bastia mardi 26 mars . Sous les projecteurs, huit demandeurs d’emploi motivés par une carrière dans la restauration ont relevé le défi avec enthousiasme. Encadrés par des professionnels, ils ont été répartis en salle et en cuisine après une brève formation matinale, pour assurer le service du midi.

Cette expérience d’un nouveau genre axé autour de la restauration, baptisée Restaurant éphémère, est une initiative portée par France Travail et l’Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie-restauration (UMIH) de Corse. Faire découvrir un secteur d’activité Huit demandeurs d’emploi, intéressés par l’univers de la restauration, se sont portés volontaires pour cette expérience hors du commun. Durant cette journée, les candidats étaient répartis en salle et en cuisine et après une brève formation dans la matinée, ils ont été mis en situation pour tenir le service du midi, le tout encadré par des professionnels qui leur ont montré les rudiments du métier. Une fois le repas terminé, les candidats passent des entretiens avec les recruteurs qui, en fonction de leur demande, peuvent leur proposer un poste de saisonnier ou une formation pour ceux qui le souhaitent. L’intérêt de cette expérience est double, puisqu’elle permet d’un côté aux recruteurs de voir les demandeurs d’emploi en situation et de l’autre, elle sert de première expérience pour des candidats qui ne connaissent pas forcément le monde de la restauration. C’est le cas de Loyd, un homme de 29 ans qui ne s’était jamais installé derrière des fourneaux professionnels auparavant, et qui cherche une nouvelle voie après dix années passées en tant qu’électricien. « J’ai bien aimé cette première approche qui m’a permis de découvrir une nouvelle activité à laquelle je n’aurais pas pensé de moi-même », indique-t-il. Même chose pour Fatima, qui n’avait qu’une maigre expérience dans le domaine et qui a pu s’entraîner au service en salle et marquer des points auprès des recruteurs potentiels. « Je n’avais jamais vu de service comme celui-ci auparavant, et j’ai l’impression d’avoir appris plus de choses en une journée que lors de mes précédentes expériences ».Deux journées similaires ont déjà eu lieu à Ajaccio et l’île Rousse les 14 et 15 mars avec des résultats encourageants, « à Ajaccio, plus de 60% des profils ont été recrutés et 50% ont été placés après la journée à l’île Rousse, assure Sandra Serpaggi, la correspondante offre de service entreprise chez France Travail en Corse, qui coordonne l’opération Restaurant éphémère. Pour les professionnels, c’est une manière de recruter autrement, avec une dimension d’immersion professionnelle qui permet d’aller au-delà du CV et de voir la motivation des candidats ». Il faut dire que le service et la restauration font partie des secteurs les plus demandés en Corse, à plus forte raison, à quelques semaines du début de la saison touristique. Cette initiative est donc déterminante pour les représentants de l’UMIH, qui voient dans cette démarche « l’occasion de créer des échanges entre recruteurs et candidats, de montrer des métiers et de peut-être susciter des vocations vers des personnes qui n’avaient jamais pensé à cette reconversion ».L’UMIH et France Travail réfléchissent à reconduire l’opération un peu plus tard dans l’année.