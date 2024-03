A Bastia, les syndicats réclament la construction d'un nouvel hôpital

La conférence de presse devait se tenir devant le pôle administratif de l'hôpital. Par peur du mauvais temps, annoncé par Météo France, le personnel et les représentants syndicaux l'ont déplacé devant l'entrée principale de l'établissement, pour se réfugier, en cas de pluie, dans le hall d'accueil. C'est finalement un grand soleil qui brille ce matin à Bastia quand Rose-Marie Martinelli pour le STC, Pierre-Paul Ugolini pour FO et Jean-François Canazzi de la CGC s'installent à la tribune et lisent le communiqué de presse concernant le projet d'un nouvel établissement.



Dans les grandes lignes, le texte alerte sur une « situation [qui] nous inquiète et nous interpelle », rappelant que depuis 2022 et le passage « des experts du CNIS qui ont réalisé une étude de faisabilité de la construction d’un nouvel hôpital de Bastia ou d’une réhabilitation du site existant », les conclusions de cette expertise n’ont jamais été restituées. Dans le même temps, la situation s'est dégradée, tout comme « les conditions de travail et d’accueil du public dues à la saturation du site vieillissant. Le CH Bastia a de plus en plus de difficultés à faire face aux objectifs de santé alors qu’il assure 60 % de l’offre de soins du territoire insulaire, alors que l'offre de soins reste au cœur des préoccupations de la population. »