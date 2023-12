A Bastia, les petites contrariétés des commerçants qui accueillent un point relais colis

"Bonjour, je viens chercher un colis s'il vous plaît." Sitôt le colis réceptionné, combien pour repartir avec un soutien-gorge en plus ? "10 % environ", évalue Valérie Latza, la gérante de Lingerie nuit et jour, une petite boutique du centre de Bastia. "Mais ils revenaient plus tard", a-t-elle remarqué. C'est l'intérêt premier, quand on est commerçant, de devenir point relais colis : se donner de la visibilité, surtout lorsqu'on se lance. Valérie Latza en a modestement bénéficié, puis "Mondial Relay m'a demandé d'arrêter". Selon la commerçante, l'entreprise de livraison française, qui se partage le marché des points de dépôt avec Relais Colis et Pickup, n'aurait pas été satisfaite du flux de colis dans sa boutique bastiaise située rue Emile-Sari, où "il n'est malheureusement pas facile de se garer".



Dans une ville comme Bastia où les places de stationnement s'arrachent, les points relais les plus difficiles d'accès sont forcément moins prisés par les destinataires des colis. "Espace Média, pourquoi c'est si gros comme point relais ? Parce qu'il a le parking", constate Santa Pierucci qui verrait d'un bon oeil la mise en place d'un arrêt-minute, non loin de son tabac situé dans la très fréquentée avenue Jean-Zuccarelli. Effectivement, ce n'est pas la place qui manque pour se garer à Espace Media, qui longe la T11. François Luciani a implanté un point relais "il y a une dizaine d'années" dans son magasin d'informatique. En cette période de fêtes, il réceptionne "environ 200 à 250 colis par jour, sinon 150", quand de son côté, Santa Pierucci tourne plutôt autour de "60 colis jour". Toujours plus que Valérie Latza, qui aurait donc douché l'enthousiasme de Mondial Relay avec sa "quinzaine de colis" quotidienne.



"Pub indirecte"



Les commerçants bastiais sont unanimes : "On ne fait pas ça pour l'argent". Mais à plus ou moins 30 centimes la commission par colis, "ça nous rapporte à peu près 600 euros par mois, jusqu'à 800 euros à Noël", confie Cédric Bianucci, du Vito du Fangu (qui fait partie des mieux lotis, les stations-services ayant tout intérêt à accueillir des points relais colis du fait de leur grande accessibilité). A Espace Media, François Luciani a une connaissance très précise de la part que prend son point de retrait dans son chiffre d'affaires : "0,375 %" ! Pour entreposer les colis, il a choisi de supprimer une surface d'une dizaine de mètres carré qui aurait pu être dévolue à la vente. "Quand j'ai commencé, c'était pour me faire de la pub indirecte, confirme le commerçant bastiais qui, aujourd'hui, est très bien implanté et connu à Bastia. D'ailleurs, il a du mal à évaluer les retombées de ce service sur son activité : "Si on arrête, est-ce qu'on va sentir quelque chose ? Je ne sais pas. Ce n'est pas rentable, mais ça nous a permis de créer un emploi", précise-t-il. Générer du passage dans son magasin oui, c'est même le but recherché, mais de l'encombrement téléphonique, surtout pas : "On a un mis un répondeur qui renvoie sur le transporteur, sinon on passerait la journée à répondre aux gens qui demandent si leur colis est arrivé..."