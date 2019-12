À Bastia, les municipales se jouent aussi sur la pelouse du Armand-Cesari

Le Socios Etoile Club Bastiais interpelle les candidats à l’élection municipale de Bastia. Attaché comme d’autres au Club qui a toujours fait rayonner Bastia dans le championnat national et en Europe, c’est bien volontiers que je réponds à cette lettre ouverte avec la volonté partagée de le voir à nouveau tutoyer le « sommet ».

Cela étant il me semble juste de rappeler que si le club a été relégué, la faute incombe à la gestion calamiteuse des dirigeants. En effet, grâce aux efforts de la CAB, le stade Armand-Cesari était aux normes et bénéficiait de l'homologation « Ligue 1 » de football professionnel. De plus, la qualité des installations ont permis au Sporting de se voir attribuer la « licence club », condition indispensable pour percevoir les droits télé, qui sont des recettes plus importantes que la billetterie.

Je l'affirme : le Sporting a été mis en liquidation alors que les infrastructures sportives avaient été mises aux normes exigeantes du football professionnel de haut niveau. Depuis, si des dégradations sont intervenues, elles sont une des conséquences de la faillite du club, la CAB devant supporter seule les coûts d'entretien.

Il faut préparer l'avenir du stade et du club en faisant un état des lieux, la priorité étant la conformité des infrastructures avec les normes actuelles de la Ligue 1.

Nous engagerons une étude sur de nouvelles évolutions tendant à maintenir un haut niveau de performances sportives et une meilleure efficacité économique, sachant que, précédemment, toutes les tentatives d'exploitations commerciales, festives et culturelles se sont heurtées au refus des dirigeants.

Les nouveaux investissements seront débattus au regard des nécessités d'amélioration des équipements des autres disciplines sportives ou de la création de nouvelles (par exemple sur les terrains de Fornaccina). De ce point de vue il y aura besoin de travailler en concertation avec les autres collectivités concernées en intégrant les problématiques d’accès et de stationnement.

Enfin, le débat sur l'avenir du stade est étroitement lié aux lourds enjeux financiers qui pèsent sur l'avenir de la CAB, en particulier sur la menace d'une bombe fiscale à retardement consécutive à la crise des déchets. Toute évolution du stade doit se faire à fiscalité constante.

Sempre à fianc’à a nostra squadra, Forza Bastia !





Jean ZUCCARELLI

Choisir BASTIA - A scelta di BASTIA