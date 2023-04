A Bastia, les lycéens rejoignent le mouvement contre la réforme des retraites

Moins nombreux, beaucoup moins nombreux que les semaines précédentes, les manifestants étaient entre 530 (selon la police) et 1000 (selon les syndicats). « On s’en doutait» déclare François Giudicelli, porte-parole de l’intersyndicale CFDT, CFE/CGC, CGT, CFTC, FO, STC, UFSU, UNSA. « Beaucoup nous ont dit attendre la décision du Conseil Constitutionnel de demain vendredi. On peut les comprendre car la grève coûte cher. On attend cette décision et aussi la demande de référendum ».



Ce vendredi 14 avril, le Conseil Constitutionnel doit rendre en effet deux de ses décisions : L’une relative à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, laquelle fixe à 64 ans l’âge d’ouverture du droit à la retraite, l’autre a trait à une proposition de loi en vue d’un référendum d’initiative partagée (RIP), laquelle entend que cet âge soit fixé à 62 ans au maximum. « En attendant on maintient la pression » ajoute F. Giudicelli.

Coté CGT on reste aussi très mobilisé et les drapeaux rouges et jaunes étaient encore nombreux à flotter au vent ce jeudi sur le Boulevard Paoli.



« Par cette manifestation on montre notre détermination » explique Julien Perraudin, secrétaire adjoint à la CGT FAPT. « Après la décision du conseil constitutionnel, l’intersyndicale au niveau national se réunira pour envisager la suite et ce sera décliné selon les régions. On constate une baisse de la mobilisation et c’est compréhensible car cela coûte cher au gréviste, et parfois une radicalisation. Nous on veut le retrait total de la loi et repartir sur autre chose ».





FO, est sur la même ligne : « On est très sceptique et pessimiste sur la décision du Conseil Constitutionnel » déclare Christophe Bertin, secrétaire général de l’UD FO de Haute-Corse. « On voit mal les sages enlever le report de l’âge de la retraite. Contre le report de l’âge de la retraite, toutes les organisations syndicales restent alignées. Toutes y sont opposées ».



Les lycéens présents

Prévu à 10h, le départ du cortège ne fera finalement qu’à 10h40 du Palais de justice. Un cortège très étiré, chaque syndicat poussant à fond leur sono. Quelques pétards exploseront aussi, des explosions à chaque fois saluées par des cris approbateurs.

Puis, devant la préfecture, la traditionnelle déclaration de l’intersyndicale, en français et en corse, lue par François Giudicelli. « Dans quelques heures, le Conseil Constitutionnel livrera son verdict. Le gouvernement et le Président espèrent qu’au terme du cheminement démocratique, comme ils disent, le cœur de leur réforme de la retraite, le recul de l’âge de départ à 64 ans, sera validé. Rien n’est moins sûr encore, tant les arguments juridiques qui permettraient de censurer totalement le texte nous semblent nombreux. Mais même dans l’hypothèse inverse, si le Conseil constitutionnel validait tout ou une partie de la loi, cela ne résoudrait rien. Qu’ils ne s’y trompent pas. On ne passera pas à une autre étape comme on tourne les pages d’un livre. …. Il n’y a qu’une sortie de crise possible. Elle tient en un mot simple, populaire et puissant, un mot plus fort que tous les discours ou les éléments de langage dont on nous abreuve. Ce mot c’est Retrait... Retrait de la réforme des retraites ».





En guise de dispersion de la manifestation, le leader syndical invite alors les manifestants à se rendre au Lycée Giocante de Casabianca, distant d’une centaine de mètres, où des élèves avaient bloqué l’accès à l’établissement, tôt le matin, à 7h. « Nous ne sommes rattachés à aucun parti, aucun syndicat » déclare Chloé, élève de Giocante. « Hier en AG on avait décidé le blocage du lycée ce jeudi. On n’a pu le réaliser que quelques minutes malheureusement. On est contre cette réforme et les violences policières qui ont suivi certaines manifestations. On est contre le report de l’âge, pour nos parents, pour qu’on puisse profiter d’eux ». Et une de ses copines d’enchainer au micro : « Nous sommes ici car nous sommes contre cette réforme qui touche nos proches, contre l’application du 49.3 qui est antidémocratique, contre les violences policières dont un Corse a notamment été victime ».