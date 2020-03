A Bastia les huit candidats annulent les meetings de campagne à cause du coronavirus

MV le Samedi 7 Mars 2020 à 16:35

Ce samedi les candidats aux élections municipales de Bastia se sont réunis, à l'initiative du maire Pierre Savelli, pour décider de la suite à donner à la campagne électorale. Après près de trois heures de discussion les huit têtes de liste ont annoncé que « compte tenu du contexte lié au Coronavirus et par mesure de précaution » tous les meetings de fin de campagne seront annulés.

Alors que hier à Ajaccio les 8 listes avaient décidé à l'unanimité de surseoir à l’organisation de meetings pouvant réunir plusieurs centaines de personnes en milieu clos afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, la décision a été plus difficile à prendre pour les candidats bastiais.

"Des échanges riches - a commenté le maire Savelli à la sorite de la réunion - Le positions n'étaient pas les mêmes pour tous et ça été difficile d'arriver à une solution commune."

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales