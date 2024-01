A Bastia, les horloges du Palais des Gouverneurs et de San Carlu remettent les pendules à l'heure

À Bastia, le temps reprend son cours. Les horloges emblématiques du Palais des Gouverneurs et de l'église Saint-Charles à Bastia, longtemps immobiles, ont en effet repris vie ce mardi 23 janvier grâce au projet "Remettre les pendules à l'heure", choisi par les Bastiais dans le cadre du Budget Participatif 2022. "Grace à vos idées et vos votes, les horloges reprennent vie et font entendre leur mélodie dans la cité."



A partir d'aujourd'hui, le Palais des Gouverneurs peut donc célébrer à nouveau le temps qui passe avec la remise en fonction du cadran de son horloge extérieure, accompagnée du doux tintement de sa cloche chaque jour à midi, ainsi que les jours spéciaux du 31 décembre et du 25 décembre à minuit.



Du côté de l'église Saint-Charles, c'est une véritable cure de jouvence. Un nouveau cadran remplace l'ancien fatigué, et les cloches, datant de 1849, ont été modernisées avec un système électronique qui leur permet d'annoncer l'heure avec précision. Cerise sur le gâteau, le joug en bois qui les soutient a été entièrement restauré, préservant ainsi l'authenticité du site. Les travaux, ont été réalisés par l'entreprise "I Campanari". Un bel exemple de l'impact positif du Budget Participatif sur la préservation du patrimoine local.