A Bastia, le festival Plateforme Danse explore l'intime

Atelier de danse traditionnelle coréenne

Atelier hip-hop avec Käfig

Atelier de danse voguing avec Ria Saint Laurent, de Berlin.

« Le programme de cette édition est particulièrement riche et de haut niveau international, avec des propositions diversifiées et toujours accessibles, car nous avons la volonté de promouvoir la danse contemporaine auprès d’un large public » souligne Hélène Taddei Lawson, directrice artistique de la manifestation. « Aujourd’hui les artistes, à la fois témoins, lanceurs d’alerte et influenceurs, dansent leurs pensées, leurs idées et leur intériorité. Grâce à Isadora Duncan, qui au début du 20siècle a cassé tous les codes du classicisme et fait voler en éclats les carcans chorégraphiques hérités du Roi-Soleil, la danse est devenue un langage universel et intemporel, sensible et charnel, qui nous renvoie à notre identité la plus intime, à notre humanité. Cette édition 2023 célèbre cette liberté avec des propositions sensibles, surprenantes et généreuses, venues d’ici et d’ailleurs »- Mercredi 17 mai : Soirée partagée corso-basque organisée en partenariat avec a Casa di e Lingue.- Mardi 23 mai : Au Centre culturel Una Volta, Art Mouv’ présentera le vernissage performance de Blu Tempu, une installation vidéo danse avec des séquence tournées en 2022 à Girolata,- Mercredi 24 mai : Au théâtre de Bastia, la Cie coréenne Mujer Dance Project.- Jeudi 25 mai : Au musée de Bastia, Isule chì ballanu avec pas moins de 4 spectacles différents.- Vendredi 26 mai : au Centre Culturel l’Alb’Oru,spectacle installation réunissant 11 danseurs contemporains et hip-hop immergés dans un dispositif vidéo onirique.- Samedi 27 mai : Au café OKOFFE, bd Gaudin, table ronde sur le thème « la danse et le genre» avec Ria Saint Laurent, artiste chorégraphique et militante trans.- Samedi 27 mai, au théâtre de Bastia, la Cie Käfig, la Cie hip hop la plus connue en France et au niveau international.