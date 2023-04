A Bastia la municipalité inaugure l’Appuntu, un nouveau lieu de vie au cœur du Puntettu

Ne en 2019 ce projet a été élaboré avec les habitants du quartier qui ont pu à l’occasion de plusieurs réunions formuler leurs attentes quant à ce futur bâtiment. Le COVID ayant bien ralenti le dossier, ce n’est finalement qu’en 2021 que débutent les travaux au cœur du Puntettu. « Au souhait de la municipalité de créer ce nouvel équipement pour diversifier la fréquentation du quartier, lui redonner de l’attractivité, favoriser la mixité, l’intégration sociale, s’est greffée une véritable réflexion collective avec les habitants et usagers du quartier » souligne Emmanuelle De Gentili, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers, Vice-présidente de la CAB. « Dans ce projet la FALEP a eu l’idée la plus mature. Cette réalisation marque un tournant dans le quartier, la transition entre le passé, le présent et l’avenir. C’est aussi un trait d’union. Cette réalisation c’est l’aboutissement du travail des services techniques de la ville en collaboration avec les habitants du quartier. Des habitants qui ont souffert durant les travaux et fait preuve de résilience. Merci de leur patience ».



"Le Centre Ancien retrouve ses lettres de noblesse"

Présent à l'inauguration le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, s'est félicité de la renaissance de ce quartier. « Le Puntettu avait été au cœur de notre campagne municipale de 2014. On voulait sauver ce quartier. Aujourd’hui à travers sa rénovation, la construction ou la rénovation de logements, à travers L’Appuntu, on lui offre une nouvelle vie dans ce Bastia qui grandit, ouvert, généreux, solidaire, qui se construit pierre après pierre ».



La création de cet espace de proximité s’inscrit dans un projet plus global de requalification du Centre Ancien initié par l municipalité il y a quelques année. « Le Centre Ancien retrouve ses lettres de noblesse. On y fait venir des gens de l’extérieur. De nombreuses opérations ont contribué à la métamorphose du Centre Ancien, laquelle devrait s’achever en 2024 avec d’autres projets en cours comme les aménagements du Puntettu et la requalification des rues et des places, l’aménagement de la rue du Colle, la construction de logements ou encore la restructuration de l’école Gaudin. Il reste du travail à faire ici, mais aussi dans tous les quartiers de la ville ». souligne le maire de Bastia Pierre Savelli.



Le représentant de l’Etat, Yves Dareau, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, a loué les nombreux aspects positifs de cette réalisation. « Cette action confirme la bonne utilisation de la Politique de ville, avec la requalification des quartiers dégradés et la convergence avec les actions Cœur de ville. C’est un équipement de proximité mais avec une ouverture vers les autres quartiers, vers toute la ville. Un espace de vie, social, artistique et culturel conçu avec la participation des riverains qui doivent s’associer à l’évolution de ce bel outil. Il va enfin permettre un vrai brassage avec comme chef d’orchestre la Falep ».

Le mot de la fin au chef d’orchestre, celle qui tient la baguette, la présidente de la FALEP, Hélène Dubreuil-Vecchi : « Dans cette réalisation on retrouve bien notre volonté de partage, d’apprentissage, d’échange, de lien culturel, de réunir les gens à travers les âges ».













Un équipement de proximité sur 4 niveaux

D’un coût de 720 000 € HT, ce lieu de vie sociale et culturelle, axé sur le numérique, la culture et la vie associative a été financé par la Cdc (360 000 €), l’Etat, via la dotation de la Politique de ville (199 970 €) et la ville de Bastia (160 000 €).

D’une surface de plancher de 300 m², dont 4 plateaux de 55 m², L’Appuntu dispose de 3 accès : depuis la rue piétonne du Puntettu, depuis la place de l’Huile et depuis la place des Mulets.



Outre les ateliers informatiques, la FALEP qui a gagné l"Appel à Manifestation d’Intérêtlancé en 2021 par la mairie, a déjà mis en place des ateliers de peinture (des toiles sont d’ailleurs exposées à l’entrée de la rue des Mulets), musique et Rap, lecture, écriture, nutrition, photo, art créatif, naturopathie... Les locaux abritent aussi « Micro folie », le dispositif bien connu conçu par le centre culturel Una Volta.