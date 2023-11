A Bastia, la clinique Maymard utilise la réalité virtuelle pour traiter la douleur et l'anxiété des patients

On associe généralement la réalité virtuelle au divertissement et aux jeux vidéo, mais aujourd'hui, cette technologie émergente se révèle être un précieux allié dans le domaine de la santé. Plonger son regard dans un casque de réalité virtuelle peut, de manière plus ou moins efficace, contribuer à apaiser l'anxiété, le stress, et même la sensation de douleur lors d'interventions médicales. À Bastia, depuis juillet dernier, les médecins anesthésistes de la Polyclinique Maymard exploitent cette technologie novatrice au profit de leurs patients. "Avant une intervention chirurgicale sous anesthésie, les patients se voient offrir une immersion dans un environnement virtuel de leur choix, que ce soit un jardin zen, un ciel étoilé, une forêt, ou les fonds marins. Cette expérience en 3D et à 360 degrés est conçue pour offrir une détente totale, accompagnée de musique apaisante et de guidage vocal. "Une cinquantaine de patients ont déjà participé à ce projet visant à améliorer leur bien-être au sein du bloc opératoire", indique la direction de l'établissement dans un communiqué.



Les résultats obtenus par les médecins anesthésistes sont jugés significatifs, et les retours des patients sont très positifs. "En utilisant le casque de réalité virtuelle, l'injection de produits est considérablement réduite, permettant ainsi une récupération plus rapide et un retour à domicile plus précoce." constatent les médecins. Ces expériences de réalité virtuelle, développées en collaboration avec des spécialistes, combinent les apports des neurosciences, de l'hypnose médicale, de la psychologie avancée (exercices de respiration en cohérence cardiaque), et de la musicothérapie, offrant ainsi une approche holistique pour atténuer la douleur et le stress.



La Polyclinique Maymard prévoit de déployer ses casques de réalité virtuelle dans d'autres services, notamment en cancérologie, où cette solution pourrait être utilisée avant, pendant ou après des procédures anxiogènes ou douloureuses, offrant ainsi un nouveau souffle à l'expérience médicale de nombreux patients.