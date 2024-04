A Bastia, la Moby Line a fêté ses 50 ans d'histoire avec la Corse

L'objectif de Moby est clair : renforcer sa position sur l'ile tout en s'appuyant sur son partenariat stratégique avec le géant maritime MSC pour conquérir davantage de parts de marché sur la desserte de l'île, tout en préservant son héritage cinquantenaire.

La compagnie maritime, tout en restant focalisée sur une desserte saisonnière, a décidé d'étendre dès cette saison son offre dans le temps. La ligne Bastia-Livourne, ouverte depuis le 28 mars, sera opérationnelle jusqu'au 3 novembre. Une nouveauté cette saison est la mise en service de deux nouvelles liaisons entre Porto-Torres et Ajaccio et entre Gênes et Ajaccio. Présent à Bastia à l'occasion de l'anniversaire de la compagnie dont il est PDG, Vincenzo Onorato, a souligné que cette stratégie répond à un besoin crucial de la région, en permettant une meilleure gestion des flux tout en offrant une expérience de voyage améliorée. Fabien Paoli, directeur de Moby France et une figure emblématique de la compagnie en Corse depuis ses débuts, a ajouté que l'objectif actuel est d'assurer une présence continue sur l'île tout au long de l'année, dépassant ainsi la saisonnalité habituelle de 7 mois.

Pour concrétiser cette vision, la compagnie a mis en service un nouveau navire, le Moby Orli, sur les lignes entre l'Italie et la Corse. Ce navire de 176 mètres de long peut accueillir près de 2500 passagers et a été construit en 1986.