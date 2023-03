A Bastia, la 36e édition de la "quinzaine du cinéma britannique" est de retour

Durant 15 jours, du 22 mars au 4 avril, le film britannique sera à l’honneur dans les différentes salles du cinéma Le Studio cher à Michèle de Bernardi, programmatrice de l’évènement. 11 longs métrages seront projetés. « Ce festival est attendu sur le plan cinématographique car le cinéma britannique est riche et de qualité » souligne Lidia Morfino, présidente de Studio Animation. « Il attire entre 8000 et 10 000 personnes chaque année. Pour les Corses cela représente un petit côté exotique par rapport au festival italien. Pour les enseignants qui jouent le jeu du festival, c’est un outil pédagogique très intéressant. Tous les films sont en BO, sous titrés. J’ai même rencontré d’anciens élèves qui assistent au festival parmi le public cette fois. Le cinéma britannique peut être très populaire, grand public ». Au programme 11 films dont 9 sorties nationales. Les genres sont très éclectiques : drame, émotion, comédie, historique… Parmi les temps forts : « Lost King », réalisé par Stephen Frears. « C’est inspiré d’une histoire incroyable mais vraie. Le film retrace l’extraordinaire aventure d’une passionnée d’histoire qui sur une simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour du roi Richard III dont le squelette a été retrouvé sous un parking en 2012 ».Pour ceux qui aiment les films historiques, en costumes, ne ratez pas « Emily » de Frances O’Connor sur Emily Brontë, à l’atmosphère très british. Côté émotion, Lidia nous conseille « The Son », de Florian Zeller.A ne pas manquer non plus le Ciné-débat du mardi 4 avril à 18h30 à la suite de la projection de « Lord of the flies - Sa majesté des mouches » de Peter Brook.Et puis le film surprise le lundi 3 avril à 19h. « Hormis la programmatrice et le projectionniste, personne ne connait le titre de ce film surprise » précise L. Morfino.