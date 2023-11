A Bastia l'écrivain Sébastien Spitzer présente son "Dictionnaire amoureux de Victor Hugo"

Outre sa carrière littéraire, Sébastien Spitzer est également enseignant à Sciences Po Paris. Après un parcours académique en classe préparatoire aux grandes écoles, il a complété ses études à l'Institut d'études politiques de Paris avant de s'immerger dans le monde exigeant du journalisme. Son expérience a été marquée par des contributions à des médias de renom, tels que Jeune Afrique, Canal+, M6, TF1, Marianne et Rolling Stone.

En 2017, il a publié son premier roman, "Ces rêves qu’on piétine", traduit en plusieurs langues et couronné de plusieurs prix prestigieux, notamment le Prix Stanislas, le Prix Emmanuel-Roblès et le Prix Méditerranée des lycéens. Sa carrière littéraire s'est poursuivie avec des œuvres marquantes, telles que "Le Cœur battant du monde", finaliste du Prix Goncourt des lycéens, et "La Fièvre", récipiendaire du Prix Bibliothèques pour tous et du Prix de l’Académie de Pharmacie.

Son dernier ouvrage, "La revanche des orages", publié en 2022 chez Albin Michel, retrace la vie de Claude Eatherly, l'homme derrière le largage de la bombe sur Hiroshima. Tout récemment, en 2023, Spitzer a enchanté ses lecteurs avec le "Dictionnaire amoureux de Victor Hugo", offrant une perspective unique sur l'illustre écrivain.

Cette rencontre littéraire sera suivie d'une séance de dédicaces, offrant aux participants une opportunité exceptionnelle de discuter avec l'auteur de son travail varié qui entremêle histoire, littérature et amour pour créer des récits captivants. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l'univers de l'écrivain et de discuter de son dernier ouvrage.

L'événement est ouvert à tous, avec une entrée libre, suivi d'un moment de convivialité et d'échanges lors d'une séance de dédicaces.