A Bastia, l'art abstrait s'expose à la Galerie Noir et Blanc

« Le Salon des Réalités Nouvelles rassemble toutes les formes d’art, de peinture, de sculpture, de photographie qui aspirent à transcender le naturalisme, le réalisme et les formes du vérisme en art », explique France-Anne Van Peteghem, directrice de la Galerie Noir et Blanc, située sur la place du Marché à Bastia. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour tout artiste souhaitant explorer l'abstraction et exposer ses créations, qu'il soit français ou étranger. En Corse, ce salon rebaptisé « Festival » à Bastia pourrait évoluer vers une biennale en 2026, prenant ainsi le nom évocateur de « Biennale d’art abstrait de Bastia ».



Après le succès de l’exposition en 2022, les responsables du salon ont souhaité cette nouvelle édition 2024 Hors les Murs.

« Il s’agit d’une exposition d’artistes qui font partie d’une association qui s’appelle Réalités Nouvelles » nous explique Olivier Di Pizio, le président. « Cette association est en fait un Collectif à la longue histoire puisque né en 1947, quand les artistes après toutes les horreurs de la guerre ont décidé de refonder un endroit de vie. L’association a eu d’abord pour nom : Abstraction. Le but de ces grands artistes internationaux qu’on découvre dans tous les musées et qui pratiquent ce qu’on appelle l’abstraction est de se rencontrer, de s’apporter du soutien, de débattre sur ce qu’est l’abstraction que l’on retrouve aussi bien dans la peinture que la sculpture, la photo ou la vidéo. Ces artistes n’ont pas de frontières, ils communiquent au-delà des frontières ».

C’est grâce à France – Anne Van Peteghem que cette exposition, une sélection de 37 artistes du Collectif, peut se tenir. Deux artistes corses en font partie : Alain Apostolatos et Pierre Pardon. « C’est l’occasion pour nous de les rencontrer, d’échanger » ajoute Olivier Di Pizio « Nous avons aussi la présence d’une artiste de Los Angeles et San Francisco qui vient pour la première fois en Corse »

Outre ces œuvres très originales, une installation scientifique ! «Dans les pratiques de l’attraction on ne représente pas le réel mais on s’inspire de tout ce qui fait la vie » souligne le président Di Pizio. « Chaque artiste peut avoir une formation ou des passions sur l’architecture, la géographie, la cartographie ou les mathématiques car on s’est aperçu que l’abstraction réside aussi dans les formes mathématiques et autres sciences telles la physique ou la chimie. On a établi des ponts avec des artistes qui sont dédiés à ça, des scientifiques ».



A côté des tableaux et des sculptures, une installation donc très particulière : « Irréversibles Abstractions - Dissolution des mondes flottants » ou l’épopée scientifique du caramel et du sel. Une œuvre de Jean-Marc Chomaz et Tania Le Goff avec une musique de Vincent Rouchon. « Jean-Marc Chomaz est professeur de physique à l’école polytechnique et dirige un laboratoire. Tania Le Goff est ingénieur mais ils sont aussi artistes» explique Olivier Di Pizio. « Ils créent des formes à la fois poétiques ou d’autres qui pourraient être un peu plus porteuses de messages ».



Les deux bassins de l’installation mettent en œuvre la dispersion entropique, par la dissolution simple et irréversible de blocs de sel et de caramel. L’une des œuvres est faite d’un bloc de caramel plongé dans l’eau, l’autre d’un gros cristal de sel, extrait des profondeurs d’une cavité saline. Surgit alors une admiration presque enfantine de ces petites bulles, minuscules particules qui montent ou descendent à partir d’un morceau de matière ambrée ou blanc nacré. La surprise est que l’évolution vers l’uniformité complète n’est pas un effacement progressif et continu mais une suite de métamorphoses créant toute une cosmologie de formes dynamiques, abstraites et éphémères. Les métamorphoses s’enchaînent à l’infini, itérations de plis et replis faisant de la dissolution une expérience sublime et sensible de l’irréversibilité, une abstraction tangible de l’odyssée du temps espace. Un voyage imprévisible vers la dissolution parfaite ...