A Bastia, l'ESAT ouvre ses portes au public pour donner de la visibilité au travail des personnes en situation de handicap

Cuisine, tri et destruction de documents, ou encore blanchisserie ou entretien d'espaces verts. Ce sont quelques unes des nombreuses activités de l’Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) Ateliers de Bastia. Porté l'Eveil-ADAPEI, cette structure permet à 140 travailleurs en situation de handicap d’exercer une diversité de métiers dans des ateliers dédiés. Afin de faire découvrir ce centre et de mettre en lumière ses activités, l’association organisait une journée portes ouvertes le jeudi 27 juin.



Dans la bonne humeur, et sous un soleil radieux, les visiteurs et institutionnels - à l'instar de Pierre Savelli, maire de Bastia, ou de Juliette Ponzevera, conseillère territoriale et suppléante de Michel Castellani dans la 1ère circonscription de Haute-Corse pour les élections législatives -, ont pu entrer dans les coulisses des neuf ateliers de l'ESAT. Ces derniers ont ainsi notamment pu découvrir la cuisine, dans laquelle les employés collaborent avec leurs encadrants pour élaborer les menus du restaurant ouvert au public, mais aussi ceux des autres établissements de l'Éveil. L’occasion également de rencontrer quelques-uns des travailleurs de l’ESAT qui ont eu à cœur de faire découvrir leur quotidien. À commencer par Samir, nouvel arrivant, employé aux espaces verts depuis un peu plus d'un an. "Ce que je préfère, c'est la taille, le débroussaillage, manier les outils. Je me sens bien ici", confie-t-il dans le jardin fleuri par les équipes.