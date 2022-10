A Bastia, avec Canopé, embarquez à bord de "A Galeotta"

Réseauest un opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports qui a pour mission la formation tout au long de la vie et le développement professionnel des enseignants. Il les accompagne notamment dans l'appropriation des outils et environnement numériques. Plus largement Réseau Canopé a vocation à agir au sein de la communauté éducative afin de proposer des actions et des ressources et de participer efficacement à l’évolution du système éducatif. En Corse, Réseau Canopé œuvre dans la création de ressources pédagogiques en langue corse en direction des enseignants et du public scolaire de l’Académie de Corse.Les projets éditoriaux sont financés par la Direction de la langue Corse de la Collectivité de Corse et soutenus par l’Académie de Corse. Chaque année la Collectivité de Corse accompagne les projets proposés par le service éditoriale de Réseau Canopé de Corse au service de l’enseignement de la langue corse de la maternelle à l’université dans le cadre d’un programme d’activités voté par l’Assemblée de Corse.Avec ce projet « Aiò à bordu di a Galeotta » Réseau Canopé de Corse a voulu mettre en lumière l’ouvrage de Bernard Cesari et les dessins de l'illustrateur Dominic Groebner et donner l’envie au grand public d'en savoir plus sur ce chébec, dans son contexte historique. L’exposition, située dans la Prison du musée de Bastia, comprend 11 panneaux d'exposition et s’insère bien dans l’exposition temporaire « Mare Furioso – Pirates et Corsaires en Méditerranée » visible jusqu’au 17 décembre.L'ouvrage A Galeotta a été publié en 2021 par Réseau Canopé de l’Académie de Corse.L’auteur, Bernard Cesari, y raconte les péripéties de deux jeunes adolescents Corses, engagés comme marins à bord du navire-amiral de la flotte de Pasquale Paoli, le chébec Galeotta. Le livre est magnifiquement illustré par Dominic Groebner. Le récit est prétexte à évoquer différents aspects de la vie de l'époque : les enjeux politiques et militaires au sein du jeune Etat corse, la marine, les ressources économiques etc.Tous les établissements scolaires de la Corse ont été doté du livre dans le cadre du programme éditorial 2022 de Réseau Canopé de Corse. Les projets éditoriaux présentés sont accompagnés sur le plan pédagogique par l’Académie de Corse dans le cadre d’un suivi pédagogique des corps d’inspection, de conseillers pédagogiques et d’enseignants. Ce partenariat avec l’Académie de Corse est principalement dans le domaine de la formation des enseignants par le biais de l’Ecole Académique de Formation Continue (EAFC).L’expo est visible au musée de Bastia pour le grand public jusqu’au 17 décembre. Après cette date elle sera mise à la disposition des établissements scolaires, médiathèques, musées ou municipalités de l’île, qui souhaiteront la proposer à leur public.A l’occasion du vernissage de l’expo, ce vendredi 14 octobre, les porteurs du projet mais aussi Ghjuvammaria Arrighi, professeur agrégé de Lettres, ancien inspecteur de l’éducation nationale, Jean-François Mata, ingénieur environnement au CAUE, Bernard Cesari, auteur du livre A Galeotta, consultant-formateur indépendant en édition scientifique et Dumenicu Groebner, illustrateur, artiste-peintre, ont accueilli deux classes : la classe de 5bilingue du collège Giraud de Bastia et la classe de CM2 de l’Ecole de Campanari. Un quizz a conclu la visite.