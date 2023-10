A Bastia, Julien Morganti prépare l’avenir

« Il est urgent de tracer un futur pour Bastia ». C’est le signal d’alarme qu’a tenu à lancer Julien Morganti samedi dernier à l’hôtel Ostella à l’occasion de sa rentrée politique. « Nous partons d’un constat qui est le résultat de différentes analyses indépendantes qui ont été faites aussi bien par l'INSEE que par la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) et par les services de l'État et qui nous a amené à considérer qu’il y a quatre urgences à Bastia », explique le conseiller municipal d’opposition et leader du mouvement Un Futur pour Bastia en reprenant : « La première urgence, c'est la perte d'attractivité qui appauvrit la ville. Le deuxième indicateur, ce sont les indicateurs au niveau social qui se dégradent avec un taux de pauvreté qui s'accroît et une jeunesse sous diplômée. Le troisième indicateur qu'on a voulu mettre en avant, c'est le sujet démographique avec la compétition des autres pôles urbains autour de Bastia. Et enfin, il y a la situation climatique inquiétante en Méditerranée. On voit bien que Bastia rentre dans un changement climatique qui va avoir des conséquences aussi bien pour la ville que pour ses habitants ».



Afin de répondre à ces urgences, aux côtés de Didier Franceschi, membre de son mouvement, Julien Morganti a annoncé la création d’ateliers de travail ouverts à tous ceux qui le souhaitent et qui auront pour objectif de faire des propositions concrètes sur six thématiques identifiées. « Tout d’abord le logement et l'urbanisme, où il y a un vrai sujet sur l'attractivité et comment répondre aux exigences des villes du futur. Le deuxième axe va être l'éducation et loisirs et la réussite scolaire, parce qu'il y a un vrai enjeu à Bastia pour faire revenir des enfants. Le troisième axe est la lutte contre la pauvreté et l'accès aux soins parce qu'aujourd'hui Bastia est en désert médical. Le quatrième axe tourne autour de la dynamique économique et commerciale pour rendre à Bastia son attractivité. Le cinquième sujet est l'environnement et les enjeux écologiques par rapport aux changements climatiques. Et enfin, le dernier axe qu'on a voulu mettre en avant, c'est tout ce qui est autour de la culture, du patrimoine et de la promotion de l'identité bastiaise », détaille l’élu. « Notre objectif c’est de commencer à structurer un projet pour Bastia par le travail. On a trouvé que le moyen le plus pertinent est d'élargir notre assise au- delà des militants et des sympathisants de notre mouvement », ajoute-t-il en précisant que ce volet participatif s’étalera jusqu'au printemps 2024. De quoi ensuite laisser le temps à Julien Morganti de préparer son éventuelle candidature à la mairie de Bastia pour les municipales de 2026. « Aujourd'hui, c’est une contribution au débat public que l'on propose mais au rassemblement qu'on appelle de nos vœux », glisse-t-il encore.