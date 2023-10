A Bastia, I Capi Bianchi a mis les séniors à l'honneur

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Bastia a tenu sa journée annuelle dédiée aux séniors ce jeudi, un événement majeur pour les personnes âgées de la région. « Ce salon I Capi Bianchi entre dans le cadre de la semaine bleue au niveau national » indique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS « On y favorise la rencontre et l’information, on participe à redonner des repères culturels et sociaux à nos anciens tout en proposant des solutions face à̀ la perte d’autonomie. ».



L'événement s'est concentré sur le bien-être et la bienveillance en proposant des stands animés par différentes administrations, associations d'aide à la personne, et des organisations culturelles et sportives. De plus, des ateliers gratuits axés sur le bien-être, comprenant des services de coiffure et d'esthétique, ont été mis à la disposition des participants. Une touche musicale a également été ajoutée grâce à la prestation du groupe Sarra, suivi d'un moment convivial autour d'un goûter.

Les participants ont eu l'occasion de rencontrer des représentants d'institutions clés, notamment la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB), l'IREPS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), EDF, et bien d'autres. Parallèlement, des stands dédiés à des activités plus ludiques ont également été présents, allant de la gymnastique à la Maison Sport Santé, en passant par l'Association de Donneurs de Voix.



« Ce salon qui réunit chaque année de nombreuses personnes âgées de Bastia connait toujours un grand succès » souligne Alexandra Stchegloff directrice adjointe du CCAS. « Il fait partie des nombreuses missions de notre centre qui est aujourd’hui un outil majeur au service du vivre ensemble en organisant, soutenant et favorisant la protection sociale de la population ».



Depuis septembre, le CCAS dispose d’une 2ème « A Casa di l’anziani » à Montesero et qui vient en renfort de celle de Joseph en fonction depuis janvier 2019.