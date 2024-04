A Bastia, France travail lance "Le train de l'emploi" pour favoriser la mobilité professionnelle

Le problème de la mobilité est depuis longtemps un obstacle majeur pour de nombreux chercheurs d'emploi dans la région de Bastia. Pour surmonter cette difficulté tout en promouvant des solutions de mobilité durables, France travail Bastia a organisé en partenariat avec les chemins de fer de la Corse et cinq entreprises locales une action inédite : Le Train de l'Emploi.

Le 9 avril dernier, sept demandeurs d'emploi accompagnés de leur conseillère ont pris le train de 9h18 à la gare ferroviaire de Bastia pour partir à la découverte d'entreprises de divers secteurs d'activité. Le parcours les a menés à Borgo, où ils ont visité l’Ephad Sainte Devote, puis à Biguglia pour un arrêt chez Burger King et Paul. Après la découverte des entreprises et de leurs postes, un repas a été offert aux participants. Le trajet s'est poursuivi avec un arrêt chez Install’toit, une structure spécialisée dans le recyclage et la vente de meubles d'occasion, et s'est achevé chez Pietra, où une visite de l'usine a été suivie d'une dégustation des produits.



L'objectif de cette journée était de permettre aux participants de découvrir de nouveaux métiers, des secteurs d'activité variés, de poser des questions sur les conditions de travail et les possibilités d'évolution au sein de ces entreprises. Les échanges directs avec les recruteurs et les équipes ont permis de susciter des vocations et de favoriser le dépôt de candidatures.



Tant les demandeurs d'emploi que les conseillères de France travail et les entreprises participantes ont salué cette initiative placée sous le signe de la mobilité, de la découverte et de la convivialité. "Cette journée a été bien plus qu'une simple opportunité de découverte professionnelle pour nos demandeurs d'emploi ; elle a été une véritable bouffée d'air frais dans leur parcours vers l'emploi. " indique France Travail. "Les participants étaient contents à l'idée de découvrir de nouveaux secteurs d'activité et de poser des questions directes aux recruteurs." Tous ont exprimé leur désir de voir cette initiative renouvelée pour offrir à davantage de chercheurs d'emploi l'opportunité de découvrir les réalités professionnelles locales.



"Cette journée n'est qu'un premier pas vers un avenir où de telles initiatives seront renouvelées, permettant ainsi à de nombreux autres chercheurs d'emploi de bénéficier de cette expérience enrichissante."