À Bastelicaccia, un café de l’Europe pour mieux comprendre le scrutin européen

Le 9 juin prochain, les bureaux de vote réouvriront leur porte pour un scrutin européen. Si les élections locales ou nationales sont désormais faciles à appréhender pour la plupart, l’Europe et ses institutions demeurent encore assez obscures pour certains et notamment les plus jeunes votants.Des initiatives citoyennes émergent ainsi afin de sensibiliser au vote, mais aussi et surtout au fonctionnement et rôle de l’Europe. C’est le cas d’actions menées par l’association Incitare. Créée récemment en fin d’année dernière, cette structure a pour vocation première de venir en aide et apporter des solutions concrètes aux personnes les plus vulnérables.« Nous avons notre objectif principal qui est d’agir auprès des publics précaires, ce que nous faisons déjà depuis quelques mois avec d’autres structures locales avec lesquelles nos bénévoles travaillent comme la Croix rouge par exemple, explique Jean-Michel Neves, le président. Mais nous avons également vocation à dispenser de l’éducation formelle et informelle ».L’association a donc établi un partenariat avec le parlement européen et la médiathèque de Bastelicaccia afin d’organiser des évènements ludopédagogiques. En effet, loin d’être des réunions et conférences classiques, c’est dans un cadre convivial que les personnes intéressées ont pu se rendre le mois dernier à un « café de l’Europe ».La formule est ludique puisqu’il est proposé un « menu » en lieu et place de programme avec entrée, plat et dessert, mais en lieu et place d’aliments, il s’agit de « nourriture culturelle ». « Chaque élément du menu comporte des questions sur l’Europe qui permettent les échanges et les débats entre les personnes présentes, ce qui favorise les interactions, précise le président. Ces rencontres informelles permettent d’échanger avec la population sur l’Europe en générale et sur le vote à venir tout en expliquant notre rôle associatif d’entraide. Nous joignons l’utile à l’agréable ».L’association Incitare organisera une deuxième rencontre citoyenne autour de la thématique européenne le 28 mai prochain de 18h30 à 21h à la médiathèque de Bastelicaccia avec au programme, cette fois, un véritable jeu de rôle proposé aux participants qui devront se mettre dans la peau des institutions européennes pour mieux comprendre le parcours d’une loi à l’échelle de l’Europe.Plus d’informations : Bastelicaccia 2A - Deuxième café de l´Europe par Incitare | Together (ensemble.eu)