A Bastelicaccia, la société "Corsicaloca2a" permet de louer du matériel pour bébé

Partir en vacances avec bébé ou de jeunes enfants peut s'avérer être un défi logistique pour de nombreux parents. C'est là que Corsicaloca2a entre en jeu, offrant un service de location de matériel de puériculture pratique pour les familles en séjour en Corse. Basée à Bastelicaccia, cette société fondée par Sophie Martins, une maman expérimentée de trois enfants, propose une large gamme d'articles indispensables pour rendre les vacances avec bébé plus confortables et sans stress. Ancienne nounou, Sophie Martins, a eu l'idée de créer Corsicaloca2a lorsqu'elle s'est retrouvée avec un surplus de matériel de puériculture après la naissance des ces enfants. "Je me suis demandé quoi faire de tout ce matériel, et c'est ainsi que l'aventure a commencé dans mon garage", explique-t-elle. Après avoir testé le concept sur des plateformes en ligne telles que Facebook et Le Bon Coin, l'entreprise a rapidement vu le jour en 2018, répondant à une demande croissante de la part des familles en vacances en Corse.

La société propose une large gamme de matériel de puériculture, soigneusement catégorisée pour répondre aux besoins spécifiques des familles en voyage. Des sièges auto et poussettes aux lits et articles de plage, en passant par les équipements de bien-être tels que les transats et les chaises hautes, l'entreprise veille à ce que tout soit propre, fonctionnel et conforme aux normes de sécurité européennes. "Nous nous efforçons de fournir du matériel de qualité, régulièrement remplacé pour rester conforme aux normes en vigueur", précise Sophie.



"La flexibilité est au cœur du service"

Les clients peuvent réserver leur matériel en ligne ou par téléphone, et le récupérer à l'aéroport d'Ajaccio ou se le faire livrer à leur lieu d'hébergement. "La flexibilité est au cœur du service. Nous nous adaptons aux horaires d'arrivée et de départ de nos clients, de 4h00 du matin à minuit", souligne Sophie. De plus, l'entreprise propose différentes formules de location en fonction de la durée du séjour, et travaille également avec les insulaires qui reçoivent des visites familiales ou des femmes enceintes pour leurs besoins temporaires.

Corsicaloca2a a établi des partenariats avec des acteurs locaux tels que l'office de tourisme du Prunelli, le CCAS, le Sofitel et divers hébergements saisonniers, ainsi qu'avec des agences de location de voitures. Bien que l'entreprise n'ait pas encore de bureau, elle continue de croître progressivement, offrant un service de qualité et un matériel de puériculture adapté pour des vacances sans souci en famille.