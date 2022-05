A Balanina : un nouveau service de transport dessert les commune de l'Interco Lisula-Balagna

Depuis quelques jours des bus flambants neufs sillonnent les routes du bassin de vie de Lisula. Ils font partie du nouveau réseau de transport la com'com de Lisula-Balagna, A Balanina, qui assurera dorénavant "à tous ses administrés l’accès aux services et activités essentielles."



En effet, afin de remédier à l’absence de transport en commun qui accentue les inégalités d’accès aux services collectifs,mais aussi pour désengorger le centre-ville, le président de la CCIRB, Lionel Mortini, a souhaité depuis le début de son mandant créer une régie qui permette de gérer un service de transport en commun sur le territoire de Lisula Balagne.Aujourd'hui c'est chose faite. "La Communauté de Commune de Lisula Balagna, a en effet été lauréate en 2019 de l'appel à projets "France Mobilité" qui a permis d'obtenir des subventions pour financer la mise en place de ce service de transport en commun à hauteur de 80%"explique Cyril Antoniotti, chargé de mobilité de la CCIRB















Gratuit jusqu'au 16 septembre

La flotte est pour le moment composée d’un bus de 23 places pour la zone urbaine, un car de 23 places pour les zones non urbaines et 5 vans de 9 places dont un qui permet de transporter les personnes à mobilité réduite ( TPMR).

"Lorsqu'une personne à mobilité réduite désire utiliser les transports en commun d'A Balanina, il lui faut avertir le service de régie afin que le van TPMR soit mis à disposition. Pour l'heure, les arrêts de bus ne sont pas tous matérialisés, nous invitons donc les usagers à faire signe aux chauffeurs. Tout le monde est encore en rodage et nous apprenons à fonctionner" précise Cyril Antoniotti.



Jusqu'au 16 septembre, ce service sera gratuit. Mais il faut toutefois prendre un ticket de bus, gratuit, au moment où l'on monte auprès du chauffeur, pour que l'on puisse connaître la fréquentation du service. Après cette période d'essai, le service deviendra payant, et des abonnements annuels seront mis en place.



Des lignes adaptées aux usagers

"Si on voit que la fréquentation d'une des lignes ne marche pas aux horaires créés, nous les modifierons et nous les adapterons", poursuit Cyril Antoniotti.



Pour tout renseignement: 04 95 46 31 34 ou sur le site https://www.abalanina.corsica