À Alisu, ils ramassent près de 300 kg de déchets sur la plage

Mercredi 29 novembre, près de quarante personnes ont répondu à l'appel de l'association Mare Vivu pour participer à une vaste collecte de déchets sur la plage d'Alisu, située dans la commune de Mursiglia. L'objectif premier de cette opération était de recueillir des données scientifiques précises sur les quantités et les types de déchets échoués sur cette plage.

En seulement quelques heures, plus de 300 kg de déchets ont été récupérés, dont 6 200 litres de plastiques, représentant plus de 95% du volume total collecté. Les bouchons de bouteilles arrivent en tête de liste, avec plus de 2000 unités recueillies. Parmi les autres déchets notables, on compte plus de 275 bouteilles plastiques et contenants alimentaires, 553 cartouches de chasse, 253 cotons-tiges, 200 biomédias, ainsi que plus de 13 200 fragments plastiques non identifiés.