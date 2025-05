À Ajaccio, une plaque pour rappeler que la mer est un bien commun

Un symbole pour affirmer une vocation. Ce jeudi après-midi, une plaque dédiée à l’Institut Français de la Mer Corse-Méditerranée a été dévoilée sur le port Charles Ornano, à Ajaccio. Depuis quatre ans, cette structure associative agit pour faire mieux connaître les enjeux maritimes en Corse et défendre la richesse de ses côtes. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités locales et institutionnelles. Parmi elles, John Brach-Secondi, représentant Gilles Simeoni et Jean-Félix Acquaviva, Riyad Djaffar pour le préfet de Corse, Pierre-Antoine Nesi pour le rectorat, ainsi que le député Xavier Lacombe. Plusieurs élus, représentants du port et membres de l’Institut étaient également sur place. La plaque a été bénie par l’abbé Constant.



Portée par son président Jean-Pierre Audisio, sa vice-présidente Marie-Laurence Cipriani et son président d’honneur Jean-Yves Le Dreff, l’association s’investit à la fois dans la sensibilisation, l’innovation et l’action locale. Elle soutient des projets comme les travaux de la station scientifique Stareso à Calvi ou les recherches sur l’hydrogène vert et l’énergie produite par la houle. « L’objectif, c’est de parler de la mer autrement, d’éveiller les consciences sans faire la leçon », résument ses membres. L’Institut intervient régulièrement dans les établissements scolaires de l’île pour transmettre une culture maritime et environnementale dès le plus jeune âge.



Présente dans le réseau national de l’Institut Français de la Mer, la branche corse se félicite de l’intérêt croissant des jeunes pour ses actions. Une dynamique qui donne envie de poursuivre et d’amplifier l’engagement, sur une île où la mer est partout – dans le paysage, dans l’histoire, et dans l’avenir.