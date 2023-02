A Ajaccio, un nouveau rassemblement contre la réforme des retraites

L'objectif est de montrer que contrairement à la tendance parfois affichée, la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas en Corse, comme partout dans le pays. "Le gouvernement fait en sorte que ça faiblisse, mais ce n'est pas du tout le cas ici, assure d'ailleurs Claire Calendini, quelques instants avant de prendre la parole en public vers 17h05, au nom de l'intersyndicale. Si on est là, c'est qu'il n'y a eu aucune avancée du côté du gouvernement et qu'il ne fait aucun effort, malgré une intersyndicale toujours aussi unie. Aujourd'hui, on ne sent aucune porte ouverte sur le devenir de cette réforme, alors on ne lâchera pas."



Alors que le secrétaire général de la CGT au niveau national, Philippe Martinez, a annoncé la volonté de "grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, et reconductibles" si "le gouvernement persiste à ne pas écouter", l'intersyndicale du 2A confirme sa volonté de lui emboîter le pas. "De toute façon, il est certain qu'il va falloir monter en intensité, sinon ça n'avancera pas, ajoute Claire Calendini. On en parlera tous ensemble en intersyndicale, mais il va falloir encore plus monter le ton car on ne compte pas lâcher le combat."



Ce samedi 11 février, un cortège de plusieurs centaines de personnes s'élancera de nouveau vers 10 heures, dans les rues ajacciennes.