A Ajaccio, les pompiers se mobilisent contre la fermeture de la base du Dragon 20

« Aucune réponse concrète ne nous a été apportée, il n’y a pas eu de signal fort, nous n’avons même pas été reçus par le Préfet, il y a de la déception » annonce le Lieutenant Aurélien Maroselli, porte-parole du STC SIS Pumonte, après plusieurs heures de discussions. En effet, malgré plusieurs heures de présence dans les locaux de la Préfecture de Région, la délégation composée de Véronique Arrighi, la Présidente du SIS, et de plusieurs sapeurs-pompiers, membres du STC et d’Avenir secours, a été uniquement reçue par le directeur de cabinet du Préfet, et n’a pas eu les réponses concrètes, qu’elle attendait. « Nous nous réservons le droit de poursuivre nos actions sur le terrain en nous appuyant sur une mobilisation massive de la population à nos côtés ».



Avant cela, l’éventuelle fermeture de la base d’hélicoptère de la sécurité civile avait mobilisé les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud. Ils étaient plus de 300 à manifester devant les grilles de la Préfecture de Région dès 14 heures sous le soleil ajaccien : des pompiers, des secouristes, des élus de tous bords politiques, comme Danielle Antonini, Pierre Poli, Jean-Paul Carrolaggi, Stéphane Vannucci, ou Véronique Arrighi, l’actuel président du SIS 2A mais aussi des Ajacciens, inquiets de l’éventuelle suppression du Dragon 20. « De telles décisions entraînent des conséquences dramatiques sur la sécurité et la vie de notre population »



Une présence importante avec une vingtaine de camions des pompiers, stationnés le long de la Préfecture de Région, qui ont entraîné la fermeture à la circulation du Cours Napoléon avant que le Lieutenant Aurélien Maroselli, porte-parole du STC SiS Pumonte ne prenne la parole : « Nous nous inquiétons vivement de l’éventuelle fermeture de la base hélicoptère de la sécurité civile d’Ajaccio lors des Jeux olympiques et de manière plus générale d’un probable projet à plus long terme d’une fermeture définitive. De telles décisions entraînent des conséquences dramatiques sur la sécurité et la vie de notre population, en privant la Corse d’un hélicoptère, le Dragon 20, la diminution du nombre d’hélicoptères de secours sur la Corse n’est pas acceptable. Par le passé, il en a été question plusieurs fois et systématiquement, il a fallu une mobilisation de la société dans son entièreté pour garantir le maintien de ces outils (…) Ces vecteurs aériens sont des éléments indispensables dans la distribution des secours. La réalité géographique d’un territoire essentiellement rural, la topographie accidentée entraînante des temps de trajet importants, l’accroissement de la population durant l’été, les risques spécifiques liés aux activités de pleine nature sont autant d’arguments à cet état de fait ».



« Une aberration humaine et médicale »



La suppression de la base de la sécurité civile d’Ajaccio entraînerait ainsi la suppression d’un hélicoptère de secours. Ne resterait plus alors que le Dragon 20 de la base de Bastia ainsi que l’hélicoptère de la gendarmerie nationale. Insuffisant selon les services de secours et notamment le Dr Laetitia Santini, représentant le SMUR 2A devant les grilles de la Préfecture : « Cet hélicoptère est là pour la prise en charge des patients sur l’ensemble de la Corse et notamment pour la Corse-du-Sud, aussi bien pour les résidents que pour les touristes qui viennent ici. Il est indispensable au vu de notre géographie et la ruralité. Il faut un Dragon 20 pour une prise en charge rapide des patients. On a souvent tendance à réduire son activité aux accidents de plaisance ou de montagne l’été alors que ce n’est pas que cela. Nous prenons aussi en charge, grâce à lui, toutes sortes de pathologies aiguës (infarctus du myocarde, AVC) dont la prise en charge rapide au niveau de l’hôpital doit être systématique. C’est pour cela que nous nous battons aujourd’hui. Le supprimer c’est une aberration humaine et médicale, car cela mettrait la vie de nos concitoyens en danger, surtout si l’on doit utiliser la route en allongeant les temps de prise en charge des patients ».



Une motion, déposée par Véronique Arrighi, l’actuel président du SIS 2A avait également été déposé jeudi et votée à l’unanimité à l’Assemblée de Corses : « Malgré le Dragon 20 en Corse-du-Sud, mais également le soutien de la gendarmerie par son hélicoptère, nous savons tous que ce n’est pas suffisant. Donc oui, nous aurons des morts. Et il est hors de question aujourd’hui, en tant qu’élue de la Corse, de pouvoir entendre cette décision et d’en assumer la responsabilité”.