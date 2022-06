A Ajaccio, les pompiers ouvrent leurs portes ce samedi 11 juin

Après le succès de la 1ère édition, en juin 2019, les sapeurs-pompiers d’Ajaccio ouvrent à nouveau les portes de leur caserne et vous donnent rendez-vous pour une nouvelle journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. De 9 à 19 heures, petits et grands pourront se familiariser avec l’univers des soldats du feu au travers d’un programme riche et varié.



Atelier de secourisme, démonstrations de secours routier ou de cynotechnie, manoeuvres, tyrolienne ou baptême de plongée… Ces activités ludiques et pédagogiques permettront à la population d’Ajaccio et du grand Ajaccio de découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers et d’éveiller de nouvelles vocations.



Organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Ajaccio, avec le soutien des personnels administratifs et techniques du Service d’Incendie et de Secours de Corse du Sud, cette deuxième journée sera également l’occasion d’assurer la promotion du volontariat et de présenter les Jeunes Sapeurs-Pompiers qui réaliseront un « parcours JSP » afin de démontrer leur expertise et leur savoir-faire acquis tout au long de l’année scolaire. Une deuxième édition qui tend à être aussi mémorable que la précédente malgré la coupure due à la crise sanitaire.