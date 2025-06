À Ajaccio, les élèves de CM2 passent leur « permis vélo »

Sous un soleil déjà bien installé, les élèves finalistes de CM2 ont enfourché leur vélo avec concentration et parfois un peu de trac. Sur le terrain installé dans la cour de l’école Saint-Jean, chacun devait appliquer les règles vues durant l’année : respecter les feux, montrer quand on tourne, slalomer avec prudence. « J’ai appris comment dire aux voitures que je tourne à gauche », explique Jade, en mimant un bras tendu. « Et aussi à faire attention quand il y a des piétons », ajoute Jérôme, fier de son gilet fluo.



Cette finale marque l’aboutissement d’un programme complet d’éducation à la sécurité routière, mis en place dès la maternelle. « On commence par sensibiliser les enfants en tant que passagers, puis piétons, et enfin cyclistes », rappelle Samuel Léonard, coordinateur académique pour la sécurité routière en Corse-du-Sud. « Ce parcours les accompagne jusqu’à la fin du CM2, avec en point d’orgue cette piste cyclable qu’on a montée avec la police nationale, la Préfecture, l’Éducation nationale et la MAIF. »



Le parcours d’obstacles, parfaitement balisé, a permis de mettre en pratique les gestes appris. Avant d’y accéder, un ultime quiz testait leurs connaissances du code de la route, des panneaux ou encore des règles à suivre en voiture. À l’issue de la journée, tous les participants sont repartis avec un « diplôme du jeune ambassadeur du vélo », un casque, un gilet réfléchissant, et un livret pour préparer les prochaines étapes : les attestations de sécurité routière (ASSR) au collège.



L’initiative s’inscrit dans une logique de prévention à long terme. « L’objectif est qu’ils deviennent des usagers responsables, et qu’ils puissent, dès 17 ans, passer le permis dans de bonnes conditions », souligne Samuel Léonard.



À la fin de la journée, les trois meilleurs élèves ont été récompensés par un vélo neuf. Une récompense symbolique, mais surtout un encouragement à continuer à rouler, en toute sécurité. Les organisateurs ont déjà annoncé vouloir renouveler l’opération l’année prochaine, en l’étendant aussi aux zones rurales.