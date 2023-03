A Ajaccio, les conférences de l'amitié séduisent toujours plus de monde

Ils n'étaient, au départ, que quatre amis. Un petit groupe qui se plaisait à passer des soirées chez les uns ou les autres pour échanger autour de sujets variés de société. "Chacun, a tour de rôle, présentait des sujets qu'il avait travaillé en amont, explique Nadine Gondamovo, au cœur de ce cercle amical. On en parlait autour de nous et d'autres personnes étaient intriguées et s'y sont intéressées. Sauf que pour des raisons logistiques, ça devenait compliqué de faire venir plus de huit personnes chez quelqu'un..."



L'idée de formaliser ces rencontres a donc germé dans la tête de la formatrice et coach en apprentissages efficaces. Et c'est ainsi que les conférences de l'amitié sont nées ; un nom découlant directement du thème de la première édition organisée le 26 février 2022, dans les locaux de l’association de la maison de quartier de Pietralba. Depuis, tous les deux mois environ, des conférences du même genre se déroulent dans des lieux souvent différents. Cinq séances ont eu lieu l'an dernier, une en début d'année. Rien de professionnel, l'initiative se base sur du partage d'expériences. "On ne donne pas de conseils, assure Nadine Gondamovo. L'idée est d'avoir deux présentations de 30 minutes, suivies d'un temps de questions/réponses puis d'un apéritif permettant d'octroyer un espace plus intime afin de poursuivre les discussions et se rencontrer."