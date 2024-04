A Ajaccio, le printemps des savoirs-faire a séduit petits et grands

C’est ainsi que Vania Matos de l’atelier l’Amunesta a pu faire découvrir ses confitures atypiques aux visiteurs curieux. « Je travaille les produits corses en y ajoutant ma créativité et ma fantaisie pour arriver à des propositions gustatives inédites comme une confiture au citron, à l’immortelle et au muscat pétillant ou encore un mélange fraise, porto, piment. Je travaille déjà avec la boutique Ethicorse mais cette journée nous permet de venir en centre-ville rencontrer le public, échanger avec les clients et expliquer également notre démarche de fabrication. Cela est également l’occasion de faire connaître la marque au plus grand nombre ».



Touristes et Ajacciens se sont donc succédé dans la citadelle toute la journée. Jocelyne, une grand-mère dynamique, était venue par hasard et a été conquise par l’initiative. « Je me promenais quand j’ai vu les affiches, je ne suis pas déçue, je trouve que ça met un peu de vie dans le centre-ville. Je n’étais pas forcément venue pour acheter quelque chose mais j’ai beaucoup apprécié le stand de plantes aromatiques et me voilà avec du basilic et de la menthe pour mon balcon ». Poteries, parfums, plantes, confitures et bien d’autres créations ont donc fait la joie des familles ce dimanche. Une initiative qui pourrait bien se renouveler au regard du succès de l’événement.