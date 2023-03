A Ajaccio, le cardinal Mamberti présidera la Madonuccia

"On a commencé les festivités avant l'heure" explique Monseigneur François Bustillo, après la bénédiction de la statue de la Madonuccia ce vendredi matin dans le nouvel hôpital ajaccien.



Temps fort du calendrier liturgique catholique insulaire, cette célébration qui rassemble chaque année des milliers de fidèles sera présidée cette année par son éminence Dominique Mamberti qui avait été invité à y participer il y a huit ans. "Demain, il sera là pour la grande messe pontificale avec un cardinal et pour la procession, assure Mgr François Bustillo. Ce sont des moments heureux pour la ville et on en a besoin ! C'est un rassemblement symbolique et convivial."



Natif de Vico, le cardinal Mamberti connait bien l'ile : "C'est un fils de la Corse, selon les mots de l'évêque. C'est important : un cardinal qui est le collaborateur immédiat du pape qui vient de Rome jusqu'à chez nous, en Corse. C'est un moment très bénéfique et heureux pour notre ville et notre Église. Quand on a un cardinal corse au Vatican, c'est qu'il y a une proximité, un pont entre la Corse et le Vatican, donc c'est une bénédiction."



Crée cardinal il y a huit ans, en février 2015, Dominique Mamberti n'est plus revenu sur l'île depuis. Son retour pour ces célébrations à Ajaccio, puis un passage à Bastia, est un moment fort pour des milliers d'insulaires.