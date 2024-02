À Ajaccio, le bureau de Poste Saint Gabriel ouvre ses portes ce jeudi après sa rénovation

Réinventé, rénové, et prêt à accueillir ses clients, La Poste Saint Gabriel à Ajaccio rouvre ce jeudi. Cette réouverture ne représente pas simplement une rénovation, mais bien une véritable renaissance. Après des travaux intensifs menés depuis octobre par l'Agence Marret & Fernandez Architectes d'Ajaccio et Marseille, cet édifice historique a désormais un visage moderne tout en préservant son héritage architectural. Les lignes élégantes des larges baies en plein cintre et la splendeur du vitrail préservé réaffirment la grandeur de ce lieu chargé d'histoire.

Mais la modernisation de La Poste Saint Gabriel ne s'arrête pas là. Engagée dans une démarche éco-responsable, La Poste Immobilier a supervisé des travaux minutieux, privilégiant les matériaux durables et favorisant les entreprises locales. Le résultat ? Un bureau de poste baigné de lumière naturelle, doté d'une acoustique impeccable et d'une empreinte carbone réduite. "Chaque détail a été minutieusement pensé pour garantir un accueil chaleureux et des services efficaces, tissant ainsi des liens entre la communauté ajaccienne et son passé glorieux." explique la direction.



L'innovation au rendez-vous

Dans un monde où le e-commerce façonne nos habitudes, La Poste se réinvente pour offrir une expérience client sans pareil. L'innovation est au rendez-vous avec l'intégration de technologies telles que les smartphones Smarteo pour un service client plus agile et des automates dernier cri pour des transactions rapides et sécurisées. De plus, les conseillers bancaires équipés d'ordinateurs portables permettent des échanges en visio-conférence, ouvrant ainsi la voie à une relation bancaire moderne et transparente. Des chargés de clientèle, arborant les couleurs distinctives de La Poste et de La Banque Postale, seront là pour accueillir les visiteurs.



Le bureau de poste Saint Gabriel se déploie en trois univers distincts, chacun offrant une expérience sur mesure : l'espace de vente grand public où les visiteurs peuvent accéder aux services postaux essentiels de manière autonome ou avec l'aide des chargés de clientèle, l'espace conseil bancaire, repensé pour offrir confort et confidentialité lors des échanges, propose une gamme complète de services bancaires modernisés, et l'espace conseil dédié aux professionnels, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle d'affaires, offre un accompagnement personnalisé pour toutes les démarches professionnelles.