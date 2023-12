A Ajaccio, la vente de sapins de Noël ne connait pas la crise

Inébranlable témoin des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël s'inscrit comme un symbole intemporel de joie, de partage, et de chaleureuses retrouvailles familiales. Malgré les caprices du temps et la perte de pouvoir d'achat, les ventes de sapins demeurent relativement stables dans la région d'Ajaccio témoignant ainsi de l'attachement indéfectible des familles à cette tradition empreinte de magie. Au fil des années, cette tradition, évoquant tant de souvenirs d'enfance, s'est élargie, et désormais, l'on s'adonne à l'installation du sapin de Noël de plus en plus tôt, dès la fin du mois de novembre, éclairant nos foyers de son éclat festif. " Les gens les veulent de plus en plus tôt, et qu’ils tiennent de plus en plus longtemps", explique-t-on sur un des stands de Baptiste Pantalacci à Bastelicaccia.

Dans la région, les prix des sapins, qu'ils soient Épicéa ou Nordmann, varient entre une vingtaine et plus de 100 euros, selon la hauteur. L'Épicéa, parfumé et aux aiguilles piquantes, contraste avec le Nordmann, plus touffu, inodore et ne perdant pas ses aiguilles. Bien que le choix entre les deux dépende des goûts, le Nordmann remporte la préférence générale pour sa qualité.



Selon la situation du stand, en ville ou en périphérie, le public privilégie des sapins plus ou moins hauts. “Autour d’Ajaccio les gens vivent principalement dans des maisons, avec des jardins. On vend beaucoup plus de grands sapins, entre 1.70 m et 2.50 m, que ce soit pour l’intérieur comme pour l’extérieur”. En ville c’est souvent le contraire qui se produit, petit appartement égale sapin adapté. Forcément, la différence de taille correspond également à une différence de prix, et celui des grands sapins s’envole vite chez les petits distributeurs et les pépiniéristes. “C’est vrai que c’est un budget mais ceux qui peuvent se le permettre n’hésitent pas et on peut dire que 80% de notre clientèle nous est fidèle car ils savent que nous leur vendons de la qualité, uniquement des Nordmann et que nos sapins tiennent sans problème toute la durée des fêtes.” note Baptiste Pantalacci.



Une tradition partagée avec les enfants

Sur la route de Cauro, Dany Lijnen de la pépinière du même nom, constate que les ventes démarrent lentement, mais pas plus que les autres années. Et particulièrement pour les petits et les moyens “bizarrement depuis quelques années ce sont les plus grands sapins et donc les plus chers qui partent en premier. Nous avons commencé tôt, vers le 21 novembre, et là nous sommes début décembre donc on sait que ça va s’accentuer. Les clients commencent à venir surtout les mercredis et les samedis, avec les enfants. Ce n’est pas l’euphorie mais décembre est toujours compliqué pour nous, pépiniéristes. Ce sont essentiellement nos habitués qui achètent les sapins et on travaille plus en fin d’année avec les plantes”.



A quelques kilomètres de là, c’est sur le parvis du supermarché Auchan que l’on retrouve un très grand choix de sapins. Ici les clients se pressent pour choisir celui qui symbolisera ces fêtes de fin d’année. Et sans surprise, les prix sont forcément plus bas. C’est ce que constatent Emilie et Jennifer, deux collègues de travail venues choisir leurs sapins, dont un pour leur bureau. “On a fait un peu le tour et franchement certains abusent. C’est le cinquième marchand que l’on fait aujourd’hui et là au moins ils sont abordables et beaux. On va donc repartir avec 3“! Ghjuvan’Carlu Secondi, responsable du rayon, confirme que les ventes ont encore bien démarré cette année “cela marche toujours très bien chez nous, et chaque année nous vendons des milliers de sapins, j’en ai même commandé plus que l’an dernier. Nous sommes une grosse structure et nous passons par notre centrale d’achat, alors forcément les prix sont serrés. Nous faisons également le choix de prendre une marge très faible, afin qu’ils soient accessibles à tous. Pour moi c’est un des rares moments de l’année où les gens se font plaisir. Ils sacrifient peut-être d'autres choses, mais Noël ça doit rester sacré”.



Malgré la morosité ambiante, le sapin semble une fois encore tirer son épingle du jeu, et demeure le symbole de Noël. Qu’il soit petit ou immense, vendu dans un supermarché ou chez un professionnel, cette année encore chacun pourra trouver le sapin qui convient à son budget ou celui de ses rêves, afin de fêter comme il se doit cette fin d’année.